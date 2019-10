En god dag for norske svampesamlere - en dårlig dag for bilister med mobiltelefon

FOR ABONNENTER

Norske svampesamlere. At nordmænd er gode til at hente penge op af jorden, er almen viden, men denne gang er der ikke tale om et af de mange oliefelter, som de vistnok engang har franarret Danmark. I stedet handler det om et bjerg af penge, som stak op af en skovbund i Buskerud vest for Olso. To norske søstre på skovtur troede først, det var en kæmpesten, men ved nærmere eftersyn viste det sig at være flere tons kobbermønter fra 1950’erne. Det skriver NRK. Det Norske Møntværk har undersøgt mønterne, men har ikke fundet frem til, hvor de kommer fra. En god dag blev det dog først for søstrene, da de ifølge NRK fandt, hvad de faktisk var gået i skoven efter: 12 gram svampe – til at farve garn?! De er skøre, de fjeldaber.