En god for Emmanuel Macron og en dårlig dag for Marie Kondo

En god dag for ...

Emmanuel Macron. Han har lært det på den hårde måde. Man piller ikke ved prisen på de dyrebare benzindråber, for så ifører folket sig gule veste og lammer nationen. Måske derfor har den franske præsident Macrons regering aflivet en kampagne, som ellers skulle opfordre folket til afholde sig fra de alkoholiske dråber i januar. En såkaldt hvid januar. 31 dage uden bourgogne i et land, der så at sige sveder champagne. Men den går ikke, lød det ifølge AFP fra den franske vinlobby, der på de kanter har nogenlunde samme slagkraft, som den amerikanske våbenlobby har i USA. Macron var da også i selskab med vinbønder, da han forleden bedyrede, at han ikke går ind for en januarkampagne. Tal fra sundhedsmyndighederne viser ellers, at alkohol forårsager 41.000 dødsfald i Frankrig om året, skriver AFP. Selv drikker præsidenten angiveligt vin med måde, men dog både til frokost og middag hver dag. Santé.

En dårlig dag for ...

Marie Kondo. Det japanske livstilsikon fik sit globale gennembrud, da hun i en Netflix-serie fortalte, hvordan man skaber balance i tilværelsen ved at rydde op i garderobe og reoler og skille sig af med de materielle goder, der ikke giver specielt meget glæde i hverdagen. Den, der har styr på sokkeskuffen, har ro i sjælen. Omtrent sådan lyder mantraet. Men nu er Marie Kondos antimaterialistiske ’KonMari-metode’ blevet en anelse udfordret. I denne uge åbnede hun sin egen netbutik. Her man købe alt fra lysestager til akupressurpinde (i særligt japansk træ) og rosenfarvede krystaller. Lige til at fylde på hjemmets KonMari-tomme hylder. Over for The Wall Street Journal svarer Marie Kondo igen på alle anklager om hykleri: »Det, der er vigtigst for mig, er, at du omgiver dig med ting, som giver dig glæde i hverdagen«. Og det kan altså godt være en rumsterstang i sart turkis med © Marie Kondo i enden.