Susan Knorrenborg: Viser trivselsmålingerne og spørgeskemaerne om vores børn trives?

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvem vil ikke gerne forvisse sig om, at ens skolebarn trives? Det vil jeg, så jeg laver en hurtig trivselsmåling på min søn. Velfærdsdanmark har sørget for at udvikle et såkaldt ’trivselsværktøj’, som jeg kan bruge til formålet. Undervisningsministeriets Trivselsværktøj, for at være helt præcis. Det lyder som et værktøj, man kan bygge velfærd med, og det er det sikkert også. Det er i hvert fald et spørgeskema med ’ja’ og ’nej’ og sågar ’ved ikke’, og hvad mere kan man ønske sig i en velfærdsstat, der er bygget på målinger og tests.​​