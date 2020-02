Når ordene slipper op

FOR ABONNENTER

Puha, det var en uværdig scene, der udspillede sig under Donald Trumps ’State of the Union’-tale tidligere på ugen. Og nej, jeg tænker ikke på alle præsidentens skamløse løgne og uhæmmede pralerier. De var i sig selv skrap kost, selv om man må give Trump, at han leder et land med en stærk økonomi og en lav ledighed.