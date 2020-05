Chefredaktøren: Stop nu gruppemobningen af Joy Mogensen: Hun løser problemer, hun ikke har skabt

For et år siden kom syv stærkt svækkede børn hjem til Sverige fra den syriske fangelejr Al-Hol. I dag er børnene delt ud i plejefamilier, men nogle af dem har det sværere med deres oplevelser under Islamisk Stat end andre. Politiken har talt med børnenes morfar om deres psykiske helbred, deres nye familier, afsavn og om at få en ny chance.

