Techindustrien fører krig i Ukraine

Nogle i den ukrainske regering var nemlig urolige over, at Google Map viste livebilleder af ukrainske veje og lokationer, så russerne i realtid kunne se, hvad der foregik i Ukraine. Det ville være en kæmpe militær fordel, for derved kunne de se, hvor der ville være større samlinger af mennesker og biler.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her