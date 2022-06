Analyse: Putin er ikke gal, men han er vred og hævngerrig: Estland frygter udslettelse

Dermed slog den estiske ministerpræsident tonen an til denne uges Nato-topmøde i Madrid, hvor de 30 medlemslande ellers oprindelig var programsat til at italesætte Kina som den nye koldkrigsfjende nummer 1. Men så kom krigen i Ukraine og mindede Nato om, at Rusland er mere end et spøgelse fra det 20. århundredes koldkrig. Det er, igen, en eksistentiel trussel mod den globale verdensorden, mod Europa og mod vestligt demokrati.