Enkelte begivenheder kan ende som uforudsigelige katalysatorer for noget større

Hvem havde f.eks. troet, at den unge tuneser, der i desperation over sin fattigdom stak ild til sig selv i 2011, ville være den, der udløste det arabiske forår i først Tunesien og dernæst andre steder? Eller at de 15 syriske drenge, der kort efter skrev regeringskritiske slagord på en mur i den syriske by Dara’a, skulle ende som symboler på det, der startede mange års blodig opstand i Syrien?