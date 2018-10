Søg ind på Debattør- og kritikerskolen i Aarhus Vil du gerne blive bedre til skriftlig og mundtlig debat? Så søg ind på Debattør- og kritikerskolen i Aarhus i foråret 2019 senest 10. december.

Hvad er Debattør- og kritikerskolen i Aarhus?

Politikens Debattør- og kritikerskole i Aarhus består af 100 samfundsengagerede og formidlingsivrige unge under 30 år, som er udvalgt efter en ansøgningsprocedure. Debattør- og kritikerskolen løber hvert efterår i København og hvert forår i Aarhus.

Skolen startede i København i efteråret 2013, og i efteråret 2018 kørte det sjette københavnerhold.

Skolen har kørt tre sæsoner i Aarhus og holdes for fjerde gang i foråret 2019.

Hvad får du på debattør- og kritikerskolen?

Inspiration fra landets dygtigste samfundsdebattører, politikere og kritikere, som har en stor indsigt i debat, politik, kritik og kultur.

fra landets dygtigste samfundsdebattører, politikere og kritikere, som har en stor indsigt i debat, politik, kritik og kultur. Træning i debat som et håndværk. Du vil gennem undervisningen løbende blive klædt på til at deltage i debatten - både skriftligt og mundtligt.

i debat som et håndværk. Du vil gennem undervisningen løbende blive klædt på til at deltage i debatten - både skriftligt og mundtligt. Større kendskab til skriftlig debat gennem et dagskursus i at skrive levende og lettilgængeligt og at formulere budskaber til en bred offentlighed, og du får mulighed for at træne dette løbende gennem skriftlige opgaver.

gennem et dagskursus i at skrive levende og lettilgængeligt og at formulere budskaber til en bred offentlighed, og du får mulighed for at træne dette løbende gennem skriftlige opgaver. Et dagskursus i mundtlig debat , hvor du vil få retoriske redskaber, som du kan bruge både i den offentlige debat og andre sammenhænge.

, hvor du vil få retoriske redskaber, som du kan bruge både i den offentlige debat og andre sammenhænge. Du får løbende feedback på dine skriftlige og mundtlige evner fra Politikens hold af dygtige trænere.

på dine skriftlige og mundtlige evner fra Politikens hold af dygtige trænere. Et fællesskab med andre unge, der interesserer sig for samfundet. Du får gennem forløbet rig mulighed for at lære en masse andre motiverede unge at kende - både til inspirationsaftnerne og til sociale arrangementer.

Hvad forventer Politiken af dig?

Vi forventer, at du sætter tid af hver mandag aften til Kritikerskolen. Hver anden mandag er der en inspirationsaften, og de øvrige mandage får du feedback på dine obligatoriske opgaver til et feedbackmøde med din træner og din feedbackgruppe. Til begge dele er der mødepligt.

Vi forventer, at du deltager aktivt, afleverer alle fire skriftlige opgaver og møder op til alle inspirationsaftener, kursusdage og feedbackmøder. Vi forventer, at du bruger tid på at forberede feedback til din gruppe, så alle indlæg får en sidste redigering, inden I sender opgaverne til Politiken. Vi forventer desuden, at du kommer med et stort engagement og lyst til at debattere og skrive. Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med debatgenren - det vigtigste er, at du brænder for at dygtiggøre dig og blande dig i debatten.

Hvad består skolen af?

Inspirationsaftener: 5 mandage fra kl. 17-20. Første gang er 4. februar 2019 og herefter hver 14. dag frem til starten af april. Her mødes alle 100 deltagere til interviews og debat med landets bedste samfundsdebattører, og du vil få mulighed for at træne de færdigheder, du lærer undervejs, i praksis. Efter hver inspirationsaften går vi på bar i nærheden og drikker en øl/vand og lærer hinanden bedre at kende.

Skrivekursus: En hel hverdag fra kl. 10-17. Kursus i at skrive lettilgængeligt, klart og levende og at sætte dagsordener.

Kursus i mundtlig debat: En hel dag med kursus i mundtlig debat fra kl. 10-17. I bliver inddelt i mindre hold og vil få retoriske redskaber til at argumentere for jeres budskaber og formidle dem klart og præcist.

Opgaver: Som en del af forløbet skal du øve dig i at skrive debatindlæg. Der er fire skriveopgaver i alt i forløbet.

Feedbackmøder: 5 mandage - når vi ikke mødes i til inspirationsaftnerne, mødes du med din feedbackgruppe og jeres træner, og I giver feedback på hinandens opgaver, inden de sendes ind til Politiken. Der vil ikke være direkte feedback fra Politikens undervisere på de enkelte opgaver.

Hvad sker der på en typisk inspirationsaften?

Der er debatter og interviews med politikere, journalister, redaktører, kunstnere, kulturfolk og debattører, som deler ud af deres viden og erfaringer, provokerer og inspirerer.

Vi har tidligere haft besøg af blandt andet Martin Krasnik, Mattias Tesfaye, Lisbeth Zornig, Søren Pind, Margrethe Vestager, Yahya Hassan, Leonora Christina Skov, Helle Thorning, Rane Willerslev, Hanne-Vibeke Holst, Pia Kjærsgaard, Bjarne Corydon, Emma Holten og mange, mange flere.