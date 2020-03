Hvem bliver danmarksmester i debat 2020?

Automatisk oplæsning

Hvad er DM i debat?

Ved DM i debat dyster 32 unge debattører hvert år på ord og argumenter om at blive Danmarks bedste debattør. Konkurrencen afholdes i samarbejde mellem DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd og Politiken. Deltagerne er en blanding af politisk aktive, repræsentanter fra DUF’s medlemsorganisationer og uafhængige debattører.

Startskuddet til DM i debat lyder 7. maj, hvor første indledende runde finder sted i Politikens Hus. Næste indledende runde afholdes 14. maj, mens Folkemødet på Bornholm 12. og 13. juni danner rammen for semifinale og finale.

Igen i år har publikum indflydelse på, hvem der får en plads i indledende runde, da Politiken har åbnet for nomineringer af potentielle deltagere på Politikens Facebookside.

Hvad skal der til for at komme med som debattør?

Er du det unge debattørtalent, som vi ikke har opdaget endnu? Hvis du har mod på at stille op til DM i debat 2019, så prik en ven på skulderen, og få ham/hende til at nominere dig i kommentarfeltet på Politikens Facebookside.

Kender du et ungt debattørtalent, der har fortjent en plads i den indledende runde til DM i debat? Så nominér personen ved at tagge navnet i en kommentar og begrund, hvorfor vi skal give en af pladserne i konkurrencen til netop hende/ham.

Er din favorit allerede nomineret, så vis din støtte ved at like kommentaren og eventuelt supplere begrundelsen.

Frist for nominering er 27. marts. Inden 3. april udvælger Politiken på baggrund af nomineringerne de 16 debattører, som Politiken sender med til den indledende runde 7. maj og 14. maj.

Forud for de indledende runder den 26. april holder vi en forberedende workshop for de 32 deltagere. De, der bliver udtaget til konkurrencen, bliver kontaktet direkte.

Hvordan foregår DM i debat?

I de indledende runder vil deltagerne prøve kræfter med forskellige debatformer. I intro-runden holder de hver en velforberedt tale på 1 minut, som har substans og er retorisk gennemarbejdet. I de følgende runder bliver deltagerne bedømt på deres evne til at duellere én mod én og forsvare deres politiske kæpheste.

Fire debattører fra hver af de indledende runder går videre til semifinalen på Politikens scene i Rosengården i Allinge 12. juni. Og endelig vil de fire kandidater, der har klaret sig bedst, stå over for hinanden i finalen 13. juni.

Hvorfor DM i debat?

Med konkurrencen ønsker Politiken og DUF at give debatlystne unge en platform, hvorfra de kan træne, dyrke og udbrede deres politiske holdninger. Vi vil klæde de unge på til at blande sig i den offentlige debat, til at have mod til at bruge deres stemme til at sætte dagsordner og bidrage til at rykke holdninger - og samfundet - i den retning, de mener, er den rigtige. Visionen med DM i debat er altså at bidrage til at skabe en levende, offentlig debat ved at kvalificere den med skarpe og kompetente unge stemmer.

Tidligere vindere

DM i debat blev afholdt første gang i 2011, hvor Peter Hummelgaard Thomsen, nuværende beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet, løb med sejren. Andre tidligere vindere:

Gry Möger Poulsen (2012)

Morten Dahlin (2013)

Morten Ryom (2014)

Lawand Hiwa Namo (2015)

Alex Vanopslagh (2016)

Andreas Weidinger (2017)

Nanna Bonde (2018)

Frederik Vad Nielsen (2019)