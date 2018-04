Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Har Metoo krævet sit første dødsoffer? Svaret er nej. Men MeToo blev brugt af Aftonbladet som afsæt for en brutal mediehetz mod Benny Fredriksson, der indtil for nylig var chef for Stockholms Stadsteater, og som for tre uger siden tog sit eget liv.