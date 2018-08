Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

To mennesker mødtes i en hotellobby i London engang i begyndelsen af 1990’erne: Edward Said, palæstinensisk-amerikansk litteraturforsker i verdensklasse, og israelsk-argentinske Daniel Barenboim, pianist og dirigent i samme klasse. De greb chancen, blev nære venner og endte med at stifte deres fælles Vest-Østlige Divan. Mere om navnet lige straks.