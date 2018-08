Kroniken: Vi har givet en halv milliard kroner til folkeskolen. Her er, hvad vi har lært

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I efteråret 2013 besluttede A.P. Møller Fondens bestyrelse at donere en milliard kroner til at gøre den danske folkeskole endnu bedre. Donationen skal bidrage til varige faglige og pædagogiske forbedringer i folkeskolen.

Formålet er at øge elevernes læring og trivsel. Midlet er efter- og videreuddannelse af lærere, pædagoger og ledere.

De første bevillinger fra donationen blev givet i sommeren 2014, og i dag er godt halvdelen af midlerne uddelt. Vi vil gerne i den anledning give en slags status for fondens samarbejde med folkeskolen, og hvad vi har lært.

Den folkeskole, vi møder, er robust, fagligt stærk og rummer betydelig vilje til at lære og åbenhed over for at gøre skolen endnu bedre.

Det er en folkeskole, der har bevæget sig mærkbart siden 2013. Samtidig er vi ikke i tvivl om, at der er et betydeligt potentiale i at arbejde langsigtet for at opnå et generelt fagligt løft.

Vi blev fra alle sider rådet til at støtte efter- og videreuddannelse af lærere, skoleledere og pædagoger

Fondens beslutning om at bidrage til et generelt fagligt løft af folkeskolen blev truffet på et tidspunkt, hvor der var bred politisk og faglig enighed om, at folkeskolen stod med en række konkrete udviklingsbehov.

Der var samtidig bred enighed om, at den milliard kroner, staten afsatte til efteruddannelse i tilknytning til folkeskolereformen, ikke var tilstrækkelig til at sikre det ønskede faglige løft.

Fonden rådfører sig løbende med forskere, organisationer, myndigheder og politikere, og det gjorde vi også, før vi åbnede for den første ansøgningsrunde.

Vi blev fra alle sider rådet til at støtte efter- og videreuddannelse af lærere, skoleledere og pædagoger. Ikke kun rent fagligt, men også inden for f.eks. klasseledelse, relationskompetencer, inklusion samt styrkelse og yderligere professionalisering af lærernes teamsamarbejde.

Vi fik samtidig det råd at prioritere langsigtede initiativer og initiativer i stor skala samt at væbne os med tålmodighed.

De første bevillinger fra donationen blev givet i sommeren 2014. Vi har i alt modtaget ca. 600 ansøgninger, og der er i skrivende stund bevilget godt 600 mio. kr. i støtte til ca. 150 initiativer.

Midlerne fordeles efter en bottom-up-proces, hvor skoler, kommuner o.a. kan søge om støtte til efteruddannelsesinitiativer, som de ønsker at prioritere. Den mindste bevilling fra donationen er 250.000 kroner til en indsats på en enkelt skole. Den største er på ca. 30 mio. kroner til en indsats, der omfatter 9 kommuner. Fonden ser gerne, at donationen spredes over hele landet, og vi kan med tilfredshed konstatere, at det i vidt omfang er lykkedes.

Den typiske bevillingsmodtager er en eller flere kommuner, der anvender støtten til at købe efteruddannelse hos en af landets professionshøjskoler. Der er imidlertid også bevilget støtte til enkelte skoler, til universiteter, professionshøjskoler, private aktører, foreninger mv.

Fonden har ikke fravalgt nogen af skolens fag, og spændvidden er stor, når det gælder de støttede initiativers indhold. Der er således bl.a. ydet støtte til initiativer med fokus på den fremrykkede sprogundervisning, historiefaget, sangundervisning, det naturfaglige område, den åbne skole, mere fysisk bevægelse i skoledagen, skoleledelse, pædagogernes nye rolle i folkeskolen, håndværk og design, kodning, innovation, relationskompetencer, brug af dramapædagogik i danskundervisningen samt almen professionsudvikling og opkvalificering inden for en lang række fag.

Hovedparten af midlerne er bevilget til enten opkvalificering inden for fagene eller til almen professionsudvikling, som f.eks. yderligere professionalisering af lærernes teamsamarbejde. De to typer af indsatser hænger naturligvis tæt sammen i praksis.

I en tid, hvor der tales om en mangfoldighed af projekter i folkeskolen, bør det fremhæves, at det, vi møder på tværs af kommuner og skoler, er målrettede og sammenhængende indsatser inden for disse to overordnede områder: efteruddannelse i de enkelte fag på den ene side og på den anden side yderligere professionalisering af lærernes arbejde og teamsamarbejde, f.eks. brug af data, feedback, undervisningsdifferentiering og relationskompetencer.

Fondens bestyrelse har nedsat et uafhængigt ekspertudvalg, der vurderer alle ansøgninger i henhold til en række kriterier. I de tilfælde, hvor en ansøgning giver grundlag for det, mødes udvalgsmedlemmer og fondens sekretariat typisk med ansøgere, før der tages endelig stilling til ansøgningen.

Initiativer, der kan bidrage til et generelt og langsigtet fagligt løft, er de mest interessante. Fonden støtter derfor gerne større, længerevarende og praksisnære initiativer

Vi finder disse møder særdeles værdifulde, og det samme gælder den løbende dialog, vi har med bevillingsmodtagere, mens initiativerne gennemføres. Det tætte samspil og den direkte kritiske dialog med fokus på kvalitetssikring af initiativerne værdsættes også af vores samarbejdspartnere.

Det er væsentligt, at initiativer tager udgangspunkt i et tydeligt behov, at der er en klar og meget gerne enkel sammenhæng mellem behovet og den ønskede efteruddannelsesindsats, samt at de involverede kommuner og skoler har et stærkt ejerskab til initiativet.

Vi forventer også, at ansøgere er tydelige med hensyn til de resultater, de ønsker at opnå, og udfordrer dem ofte på det spørgsmål. Samtidig er det vigtigt for fonden, at der både hos forvaltninger og på skolerne er en klar prioritering af initiativet og en vilje til at investere den nødvendige ledelsesmæssige indsats.

Initiativer, der kan bidrage til et generelt og langsigtet fagligt løft, er de mest interessante. Fonden støtter derfor gerne større, længerevarende og praksisnære initiativer, der f.eks. omfatter alle medarbejdere og gerne også forvaltningsniveauet i en eller flere kommuner.

Større tværgående initiativer skal naturligvis tilrettelægges, så der tages højde for, at skoler og kommuner er forskellige.

Vores fokus er i høj grad på skolernes teams, faglige miljøer, skoleledelser, skoler eller hele skolevæsener snarere end på enkelte lærere, ledere og pædagoger spredt ud over landets skoler.

I nogle tilfælde er der dog bevilget støtte til kortere faglige kurser, hvor enkelte lærere fra forskellige skoler deltager. Sådanne kurser kan være relevante i forhold til f.eks. løbende faglig opdatering.

Vi lægger vægt på, at der så vidt muligt deltager flere lærere fra samme skole, og at skoleledelserne påtager sig et medansvar for at sikre, at lærerne får brugt det, de har lært, i praksis. Vi ved, at det har stor betydning for effekten.

Vi er åbne over for at støtte fortsættelse af initiativer, der allerede har modtaget støtte. Vi oplever, at kommuner og skoler værdsætter denne mulighed for at arbejde langsigtet og tålmodigt med at udvikle skolen. Det er en mulighed, som man langtfra alle steder har været vant til at have.

Folkeskolereformen er et naturligt udgangspunkt for mange af de ansøgninger, fonden modtager, men donationen er ikke som sådan knyttet op på reformen.

Vi følger naturligvis de løbende diskussioner om reformen, lærernes arbejdstid osv., men deltager ikke i den skolepolitiske debat.

Vores samarbejde med folkeskolen har et rent fagligt fokus på efteruddannelse med henblik på at løfte det faglige niveau og generel udvikling af skolen til gavn for eleverne.