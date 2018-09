Forsker: I 1964 kom Melvüt Kurt til Danmark. Det var begyndelsen på et halvt århundredes udlændigedebat

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Forargelsen er ofte stor og stemmelejet højt i diskussioner om indvandrere, flygtninge og integration.

Det er sådan set ikke noget nyt, for udlændingepolitik har været diskuteret intensivt i årtier. Og det ser ikke ud til at ændre sig. Trods flere års tovtrækkerier står emnet stadig højt på den politiske dagsorden.

Indvandring i velfærdsstaten har rykket sig fra et marginalt arbejdsmarkedsspørgsmål i 1960’erne til et stort og følsomt emne, der tilsyneladende kan vinde valg – eller betyde, at man taber.

Det var tilfældet, da Venstres Anders Fogh Rasmussen ved folketingsvalget i 2001 vandt over Socialdemokratiets Poul Nyrup Rasmussen.

Mens Anders Fogh Rasmussen lancerede Venstres stramme udlændingepolitik under overskriften ’Fast og fair’, fastholdt Poul Nyrup Rasmussen, at udlændingespørgsmålet ikke skulle besvares med begrænsninger af antal. Integrationen skulle være bedre.

De to positioner, en restriktiv adgangspolitik eller offentligt reguleret integration, havde været omdrejningspunkt for flere års konflikter – både mellem de politiske partier og internt i især Socialdemokratiet. Og de to positioner rammer fortsat de udlændingepolitiske diskussioner ind.

Men mens adgangsregulering gennem udlændingelovgivning har eksisteret i århundreder, er integrationspolitik et barn af den moderne velfærdsstat.

Fem årtiers politiske diskussioner om indvandring i velfærdsstaten byder på markante skift. Et centralt spørgsmål siden 1960’erne har været: »Hvem er alle?«

Politikken blev til i en tid, hvor indvandring gik fra at være et arbejdsmarkedsspørgsmål i 1960’erne til at være et stort, følsomt og afgørende politisk tema i 1980’erne.

Med socialforsker Richard Titmuss’ ord kan velfærdsstaten defineres som et system af sociale ydelser og services for alle til alle. Ydelser og services, der i 1960’ernes Danmark skulle skabe frihed, tryghed og lige muligheder for alle borgere.

Da stigende migration blev virkelighed under den moderne globalisering, meldte et nyt spørgsmål sig. Skulle den nationale velfærdsmodel skabe social og økonomisk tryghed for alle, der havde ophold i Danmark?

En af dem var tyrkiske Melvüt Kurt, der var blandt de første gæstearbejdere i efterkrigstidens Danmark. Han kom til Fredericia i 1964 og blev i foråret 1965 ansat som svejser, da et stort Shell-raffinaderi skulle opføres. Gæstearbejdere var på det tidspunkt ikke et stort velfærdspolitisk tema.

Tværtimod var gæstearbejdere et arbejdsmarkedsspørgsmål, som blev drøftet og diskuteret mellem fagforbund og arbejdsgiverorganisationer.

Den store konflikt var, om man skulle importere arbejdskraft i en tid, hvor dansk økonomi var så gunstig, at der manglede arbejdskraft.

Fagbevægelsen var imod, fordi det kunne føre til løntryk, hvorimod arbejdsgiverorganisationer gerne så, at arbejdsstyrken blev udvidet med flere hænder.

Mens arbejdsmarkedets parter diskuterede import eller ej, ankom græske, tyrkiske og jugoslaviske gæstearbejdere til Danmark.

Dengang kunne de rejse ind i landet, søge arbejde og få en arbejdstilladelse. Det betød, at indvandring af arbejdskraft skete ret tilfældigt.

Det var også tilfældet for Melvüt Kurt, som var kommet fra Istanbul i Tyrkiet til Holland og hørte om bedre arbejdsforhold og bedre løn i Danmark. Derfor rejste han til Danmark.

De tyrkiske gæstearbejderes ankomst til Fredericia førte til konflikt. Smedeforbundet var bekymret for, om gæstearbejderne tog arbejde fra ledige organiserede medlemmer, og især den lokale klub af svejsere ved Shell-byggeriet var kritisk. Konflikterne spidsede til i 1966, da der skulle fyres folk.

Den lokale svejserklub meldte ud, at man burde fyre gæstearbejderne, før danske svejsere mistede deres job. Forbundets formand Hans Rasmussen var ikke enig: »Jeg mener ikke, vi kan gribe ind over for tyrkerne, som er kommet hertil langvejsfra, og i øvrigt er folk, vi intet har at udsætte på, hverken som fagarbejdere eller som medlemmer af vort forbund«.

De tyrkiske gæstearbejdere havde meldt sig ind i fagforeningen og var derfor organiserede og skulle nyde samme beskyttelse som alle andre medlemmer. Sagen med svejserne på Shell er ganske illustrativ. For mens man nemt kunne melde sig ind i en fagforening og opnå beskyttelse ad den vej, var det mere vanskeligt at ’melde sig ind i velfærdsstaten’.

Hvordan skulle det gå for sig? Skulle den danske velfærdsstat være for alle statsborgere eller for alle med bopæl i Danmark? I tiden før 1973 blev adgang til velfærdsstatens ydelser ikke diskuteret i større stil.

Da oliekrisen ramte, og gæstearbejderne ændrede status fra midlertidig arbejdskraftreserve til indvandrere, blev spørgsmålet dog mere aktuelt.

Hvis gæstearbejderne var permanente indvandrere – nye medborgere – skulle de vel også være omfattet af velfærdsstatens sociale og økonomiske sikkerhedsnet. Sådan lød ræsonnementet.

Tematikken blev mere central i 1970’erne, f.eks. i Socialministeriet, hvor Karen Andersen blev ansat som fremmedarbejderkonsulent. Og det blev især synligt i de kommuner, hvor gæstearbejderne og deres familier bosatte sig. En af kommunerne var Ishøj.

Her satte den socialdemokratiske borgmester Per Madsen gang i et større udredningsarbejde, der skulle kortlægge de problemer, som kommunens indvandrere oplevede.

Samtidig skulle undersøgelsen fokusere på Ishøj som indvandrerkommune. Per Madsen og indvandrerudvalget pegede på, at kommunens indvandrere var arbejdsløse, havde vanskeligt ved at navigere i det danske system, var dårlige til dansk og levede isoleret.

For at løse problemerne oprettede Ishøj Kommune et særligt indvandrerkontor, og boligforeningen AAB indførte på Per Madsens opfordring begrænsninger på at udleje boliger til indvandrere i afdelinger, hvor der i forvejen boede lejere med indvandrerbaggrund.

Ishøjs indvandrere blev set som en gruppe med problemer, og udvalget og Per Madsen pegede også på, at indvandrere var et økonomisk problem.

I en lille ny vestegnskommune med indbyggere, der ikke ligefrem tilhørte de højestlønnede, var integrationsarbejdet en stor udgift. Hvis man ville sikre, at indvandrere blev en del af samfundet, så kostede det skattekroner.

Set fra Ishøj var det ikke rimeligt, at de mindre velstillede vestegnskommuner skulle stå med regningen, mens rige kommuner som Gentofte kunne slippe for at bidrage.

Fra slutningen af 1970’erne stillede Ishøj-borgmesteren krav om en statslig indvandrerpolitik, der kunne sikre, at indvandrere havde samme muligheder som alle andre.

Det skulle ske gennem en velfærdspolitisk indsats, økonomisk byrdedeling mellem kommunerne og geografisk spredt bosætning.

Som et led i processen sparkede Per Madsen bolden videre til sin partiorganisation. Den senere arbejdsminister Jytte Andersen greb den og fik gang i et udvalgsarbejde i partiet. Ishøjs kvoteordninger blev vurderet som problematiske, fordi kommunale kvoter blot ville sende indvandrere rundt mellem socialdemokratiske vestegnskommuner, der havde høj andel af almennyttige boliger. Gentofte og andre velhaverkommuner ville ikke bidrage, så længe der ikke var almennyttige boliger.

Diskussioner om boliger og bosætning fortsatte og er stadig et omdrejningspunkt for udlændingepolitiske diskussioner.

Fra midten af 1980’erne skiftede udlændingedebatten gear. Mens man i 1960’erne havde diskuteret gæstearbejderes problemer og i 1970’erne havde debatteret indvandreres sociale forhold, rettigheder og muligheder, kom diskussionerne i 1980’erne også til at handle om kultur og om antal.

Debatklimaet blev mere barsk, følelsesladet og præget af store konflikter og opgør. Udlændingespørgsmålet, som nu handlede om både indvandrere og flygtninge, blev for fuld styrke sat på den politiske dagsorden. Især på fløjene.

På den politiske højrefløj tordnede Fremskridtspartiet mod ’bekvemmelighedsflygtninge’, Den Danske Forening blev etableret i 1987 for at sikre nationens overlevelse, og sognepræst Søren Krarup annoncerede i Jyllands-Posten, hvor han protesterede mod Dansk Flygtningehjælps arbejde.