Dengang bosnierne kom til landet forsøgte højrefløjen også med skræmmebilleder. De talte om titusinder af familiesammenføringer. Der har været 65 om året - og bosnierne klarer sig forrygende godt

Mens de store partier sommeren igennem har konkurreret i det udlændingepolitiske stram, strammere, strammest-maratonløb, har bosniske flygtninge rundtomkring i Danmark fejret 25-året for deres ophold i Danmark.

om kronikøren Birte Weiss er tidligere minister og næstformand for Socialdemokratiet. Litteraturkritiker ved Weekendavisen.

Formen har været forskellig: I Aarhus indgik temaet i den internationale festival LiteratureXchange, i Randers blev det markeret med en lokal bogudgivelse, og på den københavnske Vestegn var der sidste lørdag bosnisk koncert med overskriften: ’Tak for 25 år i Danmark’.

I indbydelsen var takken formuleret sådan:

»Rundtomkring i byerne og i landsbyerne gjorde danskerne en stor indsats for at byde velkommen og for at tage godt imod den store gruppe af mennesker, som ankom i perioden 1992-93. De gjorde en stor indsats for at sætte dem ind i den danske dagligdag og de danske normer. Vi vil gerne hylde alle i det danske land for at have vist tålmodighed og forståelse. Forståelse, ikke mindst for sprogbarrieren, men også den følelsesmæssige choktilstand, bosnierne befandt sig i. En hyldest til alle de danskere, som åbnede deres døre, deres arme og åbnede deres hjerter for os bosniere«.

Historisk er beskrivelsen korrekt.

Selv om ’åbne hjerter’ i dag er et stigmatiseret begreb i flygtningedebatten, var det hovedårsagen til, at kæmpeopgaven med at modtage 20.000 forkomne ofre for etnisk udrensning lykkedes. Ikke perfekt, men godt i den forstand, at de 102 lokalsamfund, som kom til at deles om opgaven, tog den på sig med spontant engagement.

Det skete med åbne øjne, i erkendelse af at Danmark som nærområde til massakrer og kz-lejre i Europa ikke burde undslå sig, og at der i politik indimellem opstår situationer, som kræver en anden slags lederskab end det, der udspringer af en traditionel partipolitisk strategi. Det var en fin oplevelse, at lokalt medspil ikke afhang af, om kommunen havde rødt eller blåt flertal. Hovedmønsteret var, at borgmestrene uden at fortie vanskelighederne sagde til deres bysbørn, at selv om vi ikke har prøvet det her før, skal vi nok finde ud af det sammen.

Selvfølgelig var der også negative reaktioner, i første omgang anført af Fremskridtspartiet, Den Danske Forening og andre højrenationalistiske netværk, men først da den borgerlige opposition på Christiansborg lagde sig i slipstrømmen, blev de bosniske flygtninges tilstedeværelse i Danmark kontroversiel.

Folketinget havde som et nationalt kompromis under Schlüter-regeringen i 1992 besluttet, at bosniernes asylansøgninger kunne fastfryses i 2 år.

Forhåbningen var, at krigen ville slutte inden da. Det gjorde den ikke, og skulle loven følges, måtte sagsbehandlingen gå i gang og livet i venteland slutte med enten asyl eller afslag.

Alligevel sprang de borgerlige partier i målet tæt før deadline, stillede forslag om yderlige udskydelse af fristen og modsatte sig alle ordninger, der pegede mod en dansk fremtid for bosnierne.

Venstres ordfører, Birthe Rønn Hornbech, præciserede i december 1994 den borgerlige holdning sådan: »Vi vil ikke have nogen tvang ned over befolkningen og kommunerne, og vi vil slet ikke have, at det sker med henblik på varig opholdstilladelse. Det er der, forskellen er: Vi ønsker ikke, at de skal integreres«.

Om det også var hende, der i den ophedede debat stod bag misinformation af Uffe Ellemann-Jensen, får stå hen, men det skabte med rette folkelig uro, da Venstre-formanden op til debatten i Folketinget proklamerede, at de 20.000 bosniere på grund af familiesammenføring i praksis kunne blive til 50.000.

En forbløffende forudsigelse, i betragtning af at en velkendt undersøgelse viste, at langt de fleste bosniere var kommet hertil som samlede familier og maksimalt havde efterladt 1.000 familiemedlemmer, som kunne falde ind under de danske regler. Hvis 25-års jubilæet skal være en sandhedens time, bør slutningen på den del af historien også med: Der har i gennemsnit været 65 bosniske familiesammenføringer om året. Der er langt op til de 50.000.

Det kunstigt oppiskede drama klingede hurtigt ud

I det hele taget kunne de borgerlige på Christiansborg ikke beskyldes for optimisme i deres omtale af de bosniske flygtninges forventede aftryk på Danmark. Ifølge deres ordførere ville de give kolossale problemer for samfundet (den konservative Helge Adam Møller), og asylsystemet ville kollapse under sagsbyrden. Venstres Birthe Rønn Hornhech kaldte bosniernes mulige forbliven i Danmark for en slags betalt ferieophold og forsikrede, at partiet med næb og kløer ville kæmpe mod, at flygtninge blev gjort til indvandrere.

Det gav frit slag for rabiate læserbrevsskribenter til at kalde bosnierne for socialturister, bekvemmelighedsflygtninge, velfærdsnassere og lignende.

Det kunstigt oppiskede drama klingede hurtigt ud. Bosnierne var omfattet af så massiv folkelig sympati, at det ikke ville give politiske point vedvarende at gøre dem til boksebold i den offentlige debat.

I en kort periode sang formandskabet i Kommunernes Landsforening med på melodien, at bosnierne ville blive en utålelig belastning for de store byers i forvejen pressede boligområder. Min gode aarhusianske partiven Thorkild Simonsen lovede endda at æde sin gamle hat, hvis ikke en pæn del af Jyllands bosniere endte i hans problembyggerier, bl.a. Gjellerupparken.

Han tog fejl. Aarhus har i dag 380 bosniske flygtninge og 190 efterkommere, mens f.eks. Vejle har 755 og 304 efterkommere. Også Randers og Horsens har væsentlig flere end Aarhus. Forklaringen på, at det er gået sådan, er enkel: Bosnierne har i stort tal valgt at blive på den egn, der i første omgang tog godt imod dem.

Det store asylpres gav stødet til en stærk decentralisering af flygtningemodtagelsen.

Alle egne af landet, også småsamfund, som aldrig havde set så meget som skyggen af en flygtning, blev inddraget, og i dag – 25 år efter – er spredningen stadig bemærkelsesværdig. Kun Samsø, Læsø og Christiansø har ikke bosniske flygtninge, og det er Region Syddanmark, som med 6.010 har flest, efterfulgt af Region Hovedstadens 4.192. Dertil kommer på landsplan 6.174 efterkommere med tilsvarende spredningsmønster.

Jeg bliver tit spurgt, om man kan bruge erfaringerne fra bosniertiden til noget i dag.

Svaret er, at flygtningesituationer ikke er ens, og at de bedste ideer fra den tid for længst er indarbejdet i den almindelige udlændingepolitik.

Det gælder blandt andet geografisk spredning, kommunalt ansvar for integrationen, tilladelse til at bo og arbejde uden for asylcentrene og sprogundervisning tæt forbundet med jobtræning eller ordinært arbejde.

Også på andre områder måtte vi finde nye metoder. F.eks oprettede vi i nabolandet Kroatien en lille dansk filial af Udlændingedirektoratet, som i tæt dagligt samarbejde med UNHCR tog stilling til, om flygtninge fra Bosnien skulle have visum til Danmark.

På den måde kunne mange på forhånd sorteres fra og hjælpen målrettes til de grupper, som havde størst behov for beskyttelse. Til dem hørte flygtninge, som var i direkte livsfare, f.eks. fordi de var havnet bag en frontlinje. Også flygtninge, som var sluppet ud ved egen hjælp, kunne søge efter den nye ordning, der gav 6.591 indrejsetilladelser og cirka 5.000 afslag. Det dementerer påstanden, at Danmark var en åben ladeport og ikke kerede sig om antallet.

Næsten alle, der kom til Danmark, var flygtninge i ordets bogstaveligste forstand. De var forfulgt på grund af deres etniske eller religiøse tilhørsforhold og dermed omfattet af udlændingelovens almindelige regler og internationale konventioner. Flugten var ofte uplanlagt og i sidste øjeblik, inden den lokale etniske udrensning tog fart med alle til rådighed stående midler: chikane, røveri, nedskydning, indebrænding, voldtægt, tortur og anbringelse i fangelejre.

De fleste vidste, hvad der ventede dem, hvis de ikke slap væk.

Målet var overlevelse og endestationen ofte tilfældig. Det var mennesker af alle slags: kontorfolk, industriarbejdere, ingeniører, jurister, landhusmødre, håndværkere, journalister, lærere osv. Langt de fleste var muslimer, men kvinderne bar sjældent tørklæde, slør eller lange gevandter. For de unge piger var det ofte cowboybukser og flotte frie frisurer, hos nogle også stumpebluser med udsigt til en bid maveskind. De var som danske piger.

Bosniernes fællestræk var, at de håbede hurtigt at kunne vende tilbage til det land, hvor de havde haft et udramatisk, selvhjulpent liv.

Det var ikke den danske velfærd, der trak. De kom ikke – som indimellem påstået i den offentlige debat – »for at hygge sig i smug«.

Ankestyrelsen har sat 17.829 bosniere over 18 år under lup. Den samlede konklusion er ikke et glansbillede.

Det mest løfterige er, at de unge bosniske kvinder har en glubende appetit på uddannelse

Det er gået både godt og skidt, og det er karakteristisk, at de unge, det vil sige de oprindelige flygtninges børn, klarer sig fint med uddannelse og job, mens de ældre i stadig højere grad glider ud af arbejdsmarkedet.

Klichéopfattelsen af unge muslimske kvinder, som dydigt underkaster sig gammeldags moralbegreber og lader forældrene begrænse deres livsrum ud fra etniske eller religiøse kriterier, er fejlanbragt på Danmarks bosniere. Andelen af 18-24-årige, der bor sammen med deres partner uden at være gift, er 64 procent.