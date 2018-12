Kronik: At blive pensionist er ikke let. Tværtimod. Man skal forberede sig godt – ellers kan det blive en trist tid

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Det kan jeg da nemt give et bud på, var min første reaktion, da jeg blev anmodet om at bidrage til en europæisk rundspørge: ’What is most important for well-being in later life’.

Først efter at have sagt ja gik det op for mig, at jeg ikke skulle komme med et bud på, hvad der er vigtigst for mig for et godt liv i min tredje alder, men vigtigst som sådan.

Hvordan lige tackle den fætter, når man ved, at det, der er vigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis vigtigt for den anden, og når man yderligere dertil lægger, at hvad der er vigtigt for fuldvoksne 60’ere, er endnu mere forskelligt netop på grund af den voksende forskellighed i takt med flere år på bagen.



På jagten efter en en fleksibel fællesnævner, der kan rumme forskelligheden, er jeg nået frem til fire forløb, som er vigtige, og som – er min påstand – alle kommer igennem om end meget forskelligt, når de tager hul på den tredje alder.

Den tredje alder, hvor langt de fleste er friske og raske i de mange år, vi har fået med en længere levetid efter jobbet, før stigende skrøbelighed og sygdom sætter ind i den 4. alder frem mod døden.

Nogle ankommer til den tredje alder med en fornemmelse og måske viden om, at det er noget nyt og ganske anderledes i livet, der nu folder sig ud efter udfasning af arbejdsliv og forældrerolle. Andre kommer dumpende mere eller mindre uforberedte – måske forblændet af den forsødede fortælling om den store frihed, og at det blot er en lang ferie sådan ca. på 20-25 år.

For langt de fleste gælder det dog, at overgangen til den spritnye fase i livet rummer flere barrierer og vanskeligheder end forventet.

Nemmere bliver det ikke, når vanskelighederne oftest skal overvindes alene og uden en hjælpende hånd fra fagforening, arbejdsplads og kommune, der ellers hver især godt kunne have taget ansvar for en god vejledning, så livet efter arbejdslivet også bliver godt. Overgangen fra et langt arbejdsliv til den tredje alder er en solohændelse og måske den vanskeligste forandring i voksenlivet.



Fortællingen, man træder ind i den dag, man cykler hjem fra afskedsreceptionen på jobbet og med ekkoet af kollegernes sang om, hvor heldig man er, at det nu er slut med arbejde resten af livet, handler mere om afslutning og ophør, end den handler om opstart og en ny begyndelse.

Pensionisttilværelsen beskrives og opfattes i vores kultur som en ensartet nedadskruende livsperiode, uanset om man er 65 år og fit for fight eller 95 år og færdig som førsteelsker. Der er kun ét kapitel i den fortælling, der nok har frihed og ferie i titlen, men som fra første sætning introducerer en fysisk og mentalt ensidig forfaldshistorie frem mod den endelige afslutning på livet.

Alt dette gør det selvfølgelig ikke nemmere for den enkelte at se og opfatte sin egen fortælling som nyslået pensionist som en ny begyndelse. Mange er måske forblændet af fortællingen, at det blot er en lang ferie, og ferier kræver jo ikke den store forberedelse.

På den måde bliver flere taget på sengen i en grad, så det kan blive sværere at komme ud af sengen, når lysten til samvær med kolleger og daglige udfordringer ikke trækker i takt med vækkeurets kimen. De overrumples og ser det ikke som en ny begyndelse.

Men når stærke sociale roller som at være arbejder og at være forælder bliver udfaset i livsperioden 55-75 år, og helt nye roller som bedsteforælder og hjemmegående med masser af fritid popper op, kan man godt tale om en ny fase i livet, sådan som sociologen Robert Havighurst beskrev det for godt 50 år siden.

Endnu tydeligere bliver optegningen af den tredje alder som en ny begyndelse hos professor Peter Laslett, hvor han for knap 30 år siden beskriver den tredje alder, som »kulminationen i livet, hvor den enkelte kan levere de vigtigste bidrag«.

Endelig kan man med en gennemsnitlig levealder på 80 år vanskeligt se den sidste 20-års periode mellem 60 og 80 år som andet end en ny fase i livet, der fordrer helt nye formål.

De mål, som man blev oplært i og satte sig i den første 20-års periode – at få en uddannelse, et job, en partner og en familie – kan man efter endnu to 20-års perioder som 60- årig sætte flueben ved – et eller flere, afhængigt af hvor omskiftelig tilværelsen har formet sig.

Man har nået de oprindelige mål, som man satte sig tidligt i livet, og med en fjerde og sikkert sidste 20-års livsfase foran sig er der brug for at finde frem til nye formål.

Livet i den tredje alder må vel handle om noget andet end at få et arbejde, få børn og familie, selv om flere friske fuldvoksne ikke lader sig inddæmme af netop den slags normer.

For at få et godt liv i den tredje alder, er det derfor vigtigt at få øje på startlinjen til den nye begyndelse og give sig selv en tænkepause til at finde frem til de nye formål i livet.

Vi har for lidt eksakt viden om, hvordan +60’ere forbereder sig til den tredje alder, men det er mit indtryk, at de færreste bevilger sig selv en tænkepause til at finde en kompasnål for deres egen retning og egne formål i livet i den tredje alder. Netop det handler de næste tre forløb om.



Hvis det er et fåtal blandt de fuldvoksne +60’ere, der ser starten på den nye livsfase mellem voksen og gammel, som en ny begyndelse, så er det et flertal, der er særdeles aktive i det andet forløb, der er vigtigt for et godt liv i den tredje alder: At man holder sig sund og rask, fysisk og mentalt i flere år, så man kan forlænge den tredje alder, hvor mange er på toppen af deres ydeevne, og måske forkorte den fjerde alder med skrøbelighed og sygdom.

Det er ikke altid nemt at ændre på indgroede sundhedsvaner, selv om man godt ved, at det f.eks. er uhensigtsmæssigt at ryge eller drikke for meget rødvin.



Det var Apple-grundlæggeren Steve Jobs, der efter at have fået konstateret kræft, sagde, at »døden er livets forandringsagent«. Lignende historier hører man ofte fra folk, der i en sen alder formår at ændre livsstil med omlægning af kostvaner og motionsvaner. At det først var efter en alvorlig sygdomsperiode, at ønsket om flere gode år bøjede viljen og energien til at droppe langtidsparkering i sofaen til fordel for vandreture, cykling og måske jævnlige besøg i fitnesscentre.

Den højeste selvmordsrate herhjemme findes blandt ældre mænd, der er blevet alene og ensomme







Allerede for flere år siden kunne man høre fitnesskæderne juble, at formiddagstimerne nu også var tæt på udsolgt til en ny målgruppe: seniorer 60+. Ikke bare i træningslokalerne, men som noget nyt også omkring kaffemaskinerne. Men netop den halve times kaffemik skal man ikke kimse ad.