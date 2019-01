Hvorfor kan flygtninge ikke hjemsendes?

Afviste asylansøgere eller kriminelle flygtninge på tålt ophold på udrejsecenteret i Kærshovedgård har større sandsynlighed for at blive i Danmark end at blive sendt ud af landet. Der er behov for at gentænke hele flygtninge- og asylsystemet.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Du skal derfor udrejse af Danmark inden for 7 dage«.

Sådan lyder det i Flygtningenævnet, når landsdommeren forkynder et endeligt afslag på asyl. Realiteten er dog, at en væsentlig del af de afviste asylansøgere ikke rejser hjem igen.

Mange bliver meget længere, nogle forsvinder til andre europæiske lande, og andre ender med at få asyl i Danmark alligevel.

I dag har afviste asylansøgere eller kriminelle flygtninge på tålt ophold på landets største udrejsecenter, Kærshovedgård, større sandsynlighed for at blive i Danmark end at blive sendt ud af landet. Hvorfor er hjemsendelser af afviste asylansøgere så kompliceret?

I de seneste uger har der været intens politisk debat om forholdene på landets udrejsecentre for afviste asylansøgere. Det er vigtigt og nødvendigt at tale om forholdene på udrejsecentre, men debatten om broccoli og kartofler og familiers ret til at lave mad på centrene overskygger det reelle problem.

Nemlig at asylsystemet er dysfunktionelt og har væsentlige strukturelle udfordringer, herunder et udsendelsessystem, som aldrig har fungeret effektivt, men som der heller aldrig har været tilstrækkeligt fokus på.

Et normalt asylafslag er produktet af en seriøs og ofte langvarig konkret vurdering. Et asylafslag betyder, at ansøgeren ikke har et beskyttelsesbehov efter Udlændingeloven og internationale konventioner. Derfor skal den afviste asylansøger selvfølgelig rejse hjem. Men hjemsendelser af afviste asylansøgere er langtfra så lette, som man måske kunne tro.

Et centralt punkt for forståelsen af systemet er, at stort set alle afviste asylansøgere faktisk kan sendes hjem, hvis de ellers medvirker til det. Udfordringen ligger i, at de ofte ikke ønsker at medvirke til deres hjemrejse.

Det er kun, når afviste asylansøgere modarbejder deres hjemsendelse, at de bliver flyttet til et udsendelsescenter under kriminalforsorgen, og de såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger sættes i værk. Motivationsfremmende foranstaltninger er embedsværkets sprog for, at man gør opholdsforholdene mindre attraktive for dem, som ikke medvirker til deres hjemrejse.

De motivationsfremmende foranstaltninger er opstået på baggrund af reelle udfordringer, som de danske myndigheder har med afviste asylansøgere, som ikke medvirker til hjemrejsen.

Konkret virker de på den måde, at personer, som ikke medvirker til deres hjemrejse, modtager mindre i kontante ydelser, og de bliver i nogle tilfælde placeret i centre, som ligger geografisk isoleret. De har meldepligt hos myndighederne. Det vil sige, at de jævnligt skal møde op og lade sig registrere. På nogle centre er der også særlige regler for madlavning, inventar osv.

Stort set alle afviste asylansøgere kan sendes hjem, hvis de ellers medvirker til det

Når en udlænding ikke vil medvirke til sin hjemrejse, går politiet i gang med at undersøge mulighederne for en tvangsmæssig hjemsendelse. Det har i årtier været stort set umuligt at tvangsudsende afviste asylansøgere til en række lande som Iran, Etiopien, Sudan – og generelt vist sig besværligt og ressourcekrævende at hjemsende til en række andre lande i nordafrika, f.eks. Afghanistan og Somalia.

Det er almindelig kendt hos myndighederne, at en relativt stor del af de afviste asylansøgere, især fra bestemte nationaliteter, trækker tiden ud og modarbejder deres hjemsendelse.

Nogle gange sker det med assistance fra forskellige aktører. Det kan være advokater, NGO’er eller lokale borgere, som af forskellige årsager og med forskellige motiver aktivt forsøger at hjælpe de afviste asylansøgere med at forhindre eller forsinke hjemsendelserne.

Det kan bunde i en oprigtig bekymring for den afviste asylansøger, men det kan samtidigt give den afviste asylansøger falske forhåbninger. Under alle omstændigheder kan det forsinke eller besværliggøre hjemsendelserne.

Som tiden går, bliver det stadig vanskeligere at gennemføre hjemsendelser.

Der kan gå måneder eller år, og de afviste asylansøgere og deres familier får ofte stærkere tilknytning til Danmark. Nogle bliver gift og får børn, hvilket myndigheder så skal tage stilling til i udsendelsessagen. Andre bliver syge og søger om humanitær opholdstilladelse på den baggrund.

Som tiden går, bliver det vanskeligere at gennemføre hjemsendelser

Det mest almindelige blandt afviste asylansøgere er, at der fremsættes et nyt asylmotiv. Det vil sige, at der bliver henvist til nye forhold, som udlændingemyndighederne skal tage stilling til, før en hjemsendelse kan eksekveres.

Typisk drejer sig om de om såkaldte ’sur place’-motiver – på stedet nyopståede asylmotiver. Det er asylmotiver, som opstår, mens udlændingen er væk fra sig eget land, men som kan have betydning for vedkommendes sikkerhed ved en tilbagevenden til hjemlandet.

Det er ikke usædvanligt, at asylansøgere efter deres første asylafslag og under ventetiden på deres hjemsendelse foretager sig politiske eller religiøse aktiviteter og på den baggrund påberåber sig et nyt asylmotiv.

Det foregår ofte ved, at afviste asylansøgere deltager i demonstrationer foran ambassader eller deltager i sultestrejker eller andre begivenheder, som får mediedækning. En del ender med at få asyl gennem et sur place-asylmotiv.

Langt de fleste sur place-sager handler om konverteringer fra islam til kristendommen. Konverteringer straffes hårdt i f.eks. Iran og Afghanistan.

I en undersøgelse, som DR lavede i slutningen af 2018, fremgik det, at hver tredje beboer på udrejsecenter Kærshovedgård, der på det tidspunkt havde ca. 240 beboere, havde konverteret eller var i gang med at konvertere til kristendommen.

Det fremgik videre, at Flygtningenævnet i 2017 behandlede 187 sager, hvor konvertering indgik i asylmotivet. Heraf blev der givet asyl i 44 procent af sagerne.

Andelen var i slutningen af 2018 faldet til omkring 30 procent. Det skal siges, at myndighederne, herunder Flygtningenævnet, generelt tillægger en konvertering, som finder sted efter det første asylafslag, mindre troværdighed end en konvertering, som indgår fra begyndelsen af en asylsag.

Når det er sagt, så er der ikke tvivl om, at myndighedernes vurdering og fortolkning af sur place-motiver kan have en effekt på udsendelsesområdet. Fordi de giver den afviste asylansøgere håb om, at hvis man modarbejder en hjemsendelse ved at søge om asyl med et nyt asylmotiv, så er der faktisk en chance for at få en opholdstilladelse i sidste ende.

Lad os se nærmere på landets største udrejsecenter, Kærshovedgård.

Ifølge et svar fra Integrationsministeriet i december 2018 har 447 udlændinge været registreret som indkvarteret på Kærshovedgård i perioden fra åbningen af centret i marts 2016 til slutningen af november 2018.

Ud af de 447 beboere var 338 eller 75 procent registreret som udeblevne. Myndighederne ved ganske enkelt ikke, hvor de er. Kun 35 personer blev rent faktisk hjemsendt, mens 47 personer fik opholdstilladelse i Danmark.

Ifølge et andet svar fra Integrationsministeriet 10. januar 2019 fik 44 af de 47 udlændinge, som havde fået opholdstilladelse under opholdet på Kærshovedgård, asyl. Det er uklart, hvor mange af dem, som fik asyl, der har siddet på tålt ophold. Ligesom det er uklart, hvor mange der fik flygtningestatus på baggrund af nye asylmotiver efter at have fået afslag på deres første asylansøgning. Det er dog et faktum, at der altså er flere, som har fået flygtningestatus på udrejsecenter Kærshovedgård, end der er blevet udsendt.

Hvis vi vender tilbage til majoriteten, altså de 338 udeblevne, er det altså den klart største gruppe.

Det er usandsynligt, at de er rejst hjem. I så fald ville de formodentlig have søgt om økonomisk hjælp til rejseudgifter med mere. Hovedparten er med stor sandsynlighed rejst til andre europæiske lande, f.eks. Tyskland, Sverige eller Norge, hvor de opholder sig illegalt i en periode, indtil de søger om asyl eller en anden form for opholdstilladelse. Det stemmer meget godt overens med de tal, som de tyske udlændingemyndigheder offentliggjorde i begyndelsen af 2018.

Ifølge de tyske myndigheder anmodede Tyskland i 2016 Danmark om at tilbagetage 971 udlændinge, de fleste afviste asylansøgere, jf. Dublinforordningen. I 2017 var tallet steget til 1.487 personer. Jyllands-Posten berettede i maj 2018, at det i 2016-17 samlet set lykkedes Tyskland at overføre blot 235 afviste asylansøgere til Danmark. Det svarer til 1 ud af 10.

Det vil sige, at 9 ud af 10 personer ikke sendes tilbage til Danmark, men faktisk bliver i Tyskland. Det kunne være interessant at få yderligere information om, hvor de 338 udeblevne udlændinge befinder sig, samt hvorvidt de rent faktisk får opholdstilladelse i et andet EU-land.