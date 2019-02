Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Hvordan tilpasser vi os klimaforandringerne?

Regeringen har besluttet at fjerne Fredens Havn på Holmen. Det er rigtig ærgerligt, for der er brug for flere, ikke færre, af den slags eksperimenter, som kan vise os mere bæredygtige måder at leve på i byen.