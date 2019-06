Sundhedseksperter: Sådan undgår vi en gentagelse af hpv-farcen

Vacciner og screeningsprogrammer indføres fra den ene dag til den anden. Det vanskeliggør evaluering og det skadede f.-eks. debatten om hpv-vaccinens sikkerhed. Der er behov for at gentænke processen – et godt sted at starte kunne være hpv-vaccinen til drenge.

FOR ABONNENTER

De sidste 20 år er der sket en hastig udvikling inden for sundhedssektoren – vi har mange nye former for medicin, nye vacciner og nye måder at screene for sygdom på. De fleste af disse tiltag er dyre, og med de stigende udgifter til vore sundhedsvæsen er det afgørende, at man konstant vurderer, om de forventede effekter holder stik i virkeligheden. Imidlertid kan det være svært at vurdere.