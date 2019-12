Folkeskolens brug af test og prøver fremmer en præstations--kultur, der gør børn usikre

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

En lang række undersøgelser peger på, at danske børn og unge i stigende grad mistrives og har problemer med deres mentale helbred.

Det gælder f.eks. en stor ’skolebørnsundersøgelse’ fra Statens Institut for Folkesundhed, som blev gennemført sidste år blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever. Den viser bl.a.. at antallet af børn, som lider af nervøsitet, er steget markant i løbet af de seneste år.

Alle børn har ret til en god og tryg barndom – det gode børneliv har en værdi i sig selv. I barndommen lægges desuden fundamentet til, hvordan man kommer til at klare sig resten af livet. Det er en forudsætning, at eleverne fungerer godt og føler sig trygge i skolen, hvis de skal have det fulde udbytte af undervisningen. Hvis mange børn har problemer, er det et problem for hele samfundet.

Desværre er der meget, der tyder på, at udviklingen går i den forkerte retning. Børn og unges mentale helbred er forværret siden 2000. Færre er rigtigt glade for deres liv og flere døjer med forskellige former for mistrivsel som nervøsitet og søvnproblemer. Værst står det til for pigerne.

Der er tale om en større kulturel udvikling, hvor de unge udsættes for et stigende pres fra mange sider. Det giver sig f.eks. udslag i, at et stigende antal unge ikke er tilfredse med deres eget udseende. Eller det viser sig i de unges ageren på de sociale medier, hvor man fremstiller den ideelle udgave af sig selv og sit liv, og hvor antallet af ’likes’ bliver et mål for succes.

Det siger sig selv, at ikke alle børn oplever at kunne leve op til de høje idealer. Denne perfekthedskultur er ikke opstået i skolen, men den viser sig i høj grad i elevernes måde at være sammen på og danne fællesskaber.

Folkeskolen er en del af resten af samfundet, og i skolen har vi et ansvar for at sikre, at eleverne trives. Derfor er de unges perfekthedskultur også skolens ansvar.

Også i folkeskolen udsættes børn og unge i stigende grad for et pres. Undersøgelser viser heldigvis, at de fleste elever trives i den danske folkeskole. Men der er også mange, som oplever et stort pres i skolen, og de bekymrer sig i stigende grad om fremtiden.

En undersøgelse blandt 8. klasses elever viser, at 74 procent oplever, at de indimellem, ofte eller hele tiden er pressede. Det gælder i særlig grad for pigerne. Den perfekthedskultur, der præger de unges liv suppleres af en struktur i selve den måde, vi har indrettet skolen på, som øger sandsynligheden for, at eleverne får det skidt.

Forskningen har peget på, at forekomsten af mistrivsel i skolen er steget i takt med indførslen stadigt flere test. De børn, der er blevet testet hele deres liv, er også de børn, der har markant dårligere trivsel og mental sundhed. Folkeskolens hverdag er i dag præget af en præstationskultur med test, eksaminer, uddannelsesparathedsvurderinger osv. Elever får karakterer tidligere, og de får dem i flere fag og opgaver.

Tendensen i en perfekthedskultur er, at jævne præstationer ikke opfattes som acceptable. Det er alene topkarakterer, der tæller. De børn og unge, der rammes af problemer, kan ikke isoleres til de fagligt svage grupper – også de højt præsterende elever oplever et pres for hele tiden at ligge i top.

Tendensen til stigende mistrivsel blandt skolens elever ses i hele skoleforløbet. I mange kommuner er det vigtige samarbejde mellem skole og daginstitution blevet sparet væk.

Det rammer ikke mindst de socialt udsatte børn, der har det sværest med overgange – f.eks. fra børnehave til folkeskole. Hvis børn allerede ved skolestart oplever manglende tryghed i skolen, kan det betyde, at de klarer sig dårligere i resten af skoleforløbet.

Men også i udskolingen er der pres på eleverne. En af konsekvenserne da man reformerede – og gennemførte væsentlige besparelser på - vejledningen i de ældste klasser var, at man stillede krav om en såkaldt uddannelsesparathedsvurdering af alle elever.

Disse vurderinger, der især lægger vægt på elevens karakterer, indebærer, at mere end 28 procent af eleverne helt nede i 8. klasse i dag karakteriseres som ikke uddannelsesparate. Den gruppe elever er udsat for et ekstra præstationspres i skolens sidste år.

I folkeskolen bruges test, prøver og karakterer som målinger af elevernes færdigheder og som en bedømmelse af eleverne. Sådan har det altid været. Men omfanget af karakterer og test i folkeskolen er øget gennem årene. I dag gives der karakterer i alle fag og i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen.

Med indførelsen af Fælles Mål blev undervisningen gjort ensartet via centralt fastsatte mål. Den politiske intention var at løfte det faglige niveau blandt de danske elever.

I de seneste år er der iværksat en række reformer af uddannelsessystemet, hvor målet bl.a. har været at sikre, at alle unge får en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Reformerne har øget betydningen af karakterer for de unges fremtidsplaner og muligheder, hvilket afspejler sig i karakterkravet på 02 til erhvervsuddannelser og 5 til de gymnasiale uddannelser.

Eleverne modtager standpunktskarakterer mindst to gange om året i 8., 9. og 10. klasse. I dag går de danske elever i folkeskolen til afgangseksamen, hvor eksamenskaraktererne sammen med årskaraktererne er meget afgørende for elevernes fremtidige muligheder og ret til at vælge ungdomsuddannelse.

I skoleåret 2009/2010 blev obligatoriske nationale test gennemført for første gang i folkeskolen. Målet med de nationale test er dels at styrke evalueringskulturen i folkeskolen, dels at have et ensartet værktøj, der kan anvendes til at følge den faglige udvikling på landsplan.

Dertil kommer kommunale og lokalt fastlagte test, som kommuner og skoler beslutter at bruge som led i evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. En undersøgelse fra Eurydice om de europæiske landes brug af test i grundskolen viser, at Danmark i dag er et af de lande i EU, der tester mest.

Den massive opprioritering af test og prøver har betydet, at fokus i skolen i højere og højere grad er rettet mod at præstere.