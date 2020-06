Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Bjarke Ingels: Jeg har været i Danmark halvanden måned, og der har været den ene shitstorm efter den anden. Det har fået mig til at tænke

Et politisk drama om nedrivningen af et fascistisk bygningsværk i Albaniens hovedstad giver anledning til refleksion over, hvilken rolle vi som arkitekter kan og bør spille i den verden, vi er med til at formgive.