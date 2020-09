Psykisk syg: Du må kalde det at have rotter på loftet, en skrue løs, vanvid, sindssyge, skør, gakgak, depressiv, psykotisk. Kald det, hvad du vil, bare du kalder det noget

Det er ikke sådan, at jeg hører stemmer. Jeg tror ikke, jeg er Napoleon. Ikke engang Cate Blanchett, ud over på en virkelig god dag. Jeg tror ikke, mine tanker bliver broadcastet, eller at alle vil forgifte mig.

Jeg rabler ikke guddommelig prosa af mig i et genialt øjeblik eller skærer øret af mig i et galt. Jeg er hverken Hollywood eller en god roman, bare en af de 800.000 danskere, der i løbet af et år får problemer med psyken.

Det begynder med søvnen. Jeg kan ikke sove af spænding for alt det fantastiske, der skal ske dagen efter. Det bobler i hver eneste blodåre, der er champagne i kroppen. Det er læskende og berusende en almindelig tirsdag aften, jeg drikker for meget og for længe.