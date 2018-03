Andelsmarkedet er ikke velfungerende. Tværtimod

FOR ABONNENTER

Tanken bag andelsboliger er både fornuftig og sympatisk. At skabe en slags mellemstadie mellem lejemarkedet og ejermarkedet, så flere mennesker kan få fod under eget bord, unge kan få muligheden for at få en billig lejlighed, og boligmassen generelt kan blive mere blandet i forhold til socialgrupperne.

mr