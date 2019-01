EU må holde fast i resterne af den ansvarlighed, det britiske parlament har forkastet

Normalt ville Storbritanniens premierminister her til morgen ikke længere hedde Theresa May. I går blev hun og hendes Brexit-plan hamret mod gulvbrædderne i Underhuset med det største politiske nederlag i det britiske parlament i mere end 100 år.

Men intet er normalt i britisk politik. De fleste forventer, at Theresa May i dag vil vinde en tillidsafstemning i det britiske parlament. Det efterlader May, briterne og resten af EU endnu længere ude på herrens mark, hvor briterne har valgt at tage fast ophold. Vi ved, at et monumentalt flertal i Underhuset spyttede på den aftale, landets premierminister og regering har brugt måneder og år på at forhandle hjem. Men vi ved ikke, hvad flertallet vil have i stedet.

For der er heller ikke – heldigvis – flertal i parlamentet for det hårde no-deal-Brexit, der vil være den mest ulykkelige af alle ulykkelige udgange. Gårsdagens afstemning viser mest af alt, at der end ikke i nationens yderste skæbnestund er en nedre grænse for uansvarlighed og snæversynet partitaktisk kalkulering i britisk politik.

Hverken i går eller i dag kan EU løse Storbritanniens krise. De øvrige medlemslande kan umuligt smøre sæbe under egne såler og fællesskabets principper ved at give Storbritannien særlige vilkår på det indre marked. Også selv om det hårde Brexit, der rykker stedse nærmere, vil være en momentan ulykke for både briter og de andre europæere – ikke mindst dansk erhvervsliv.

Ingen kan forhindre en ulykkesfugl i at kaste sig ud over klippekanten, og i går tog Storbritannien endnu et syvmileskridt mod den politiske afgrund. Men EU må forsøge at holde fast i resterne af den ansvarlighed, det britiske parlament for længst har forkastet.

EU må række nederlagsfiguren Theresa May hånden. Politisk ydmyget forsøger hun at finde en løsning på det problem, hun som EU-tilhænger ikke selv har skabt.

Skal May have mere tid, må EU give hende mere tid. Også selv om det kommer i karambolage med valget til Europa-Parlamentet i slutningen af maj. Det er på ingen måde en enkel løsning, men må opvejes mod den fuldtonede tragedie, der venter, hvis et flertal af selvdestruktive britiske parlamentarikere insisterer på deres egen ulykke.

Man tror ikke, det er muligt. Og enhver alternativ løsning, EU kan bidrage med, må afprøves forinden. EU må ikke opgive Storbritannien, selv hvis Storbritannien synes at have opgivet sig selv.

cj