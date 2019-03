De unge har fatter alvoren. De vil ikke længere spises af med vidtløftig tale og varm luft

FOR ABONNENTER

Med knyttede næver og hævede bannere forlader unge over hele verden fredag deres klasselokaler for at gå i strejke for klimaet. Et globalt, grønt ungdomsoprør har fået greb om unge i over 1.600 byer fordelt over flere end 100 lande. Alene i Danmark vil unge i mindst 32 byer deltage i klimastrejken, som vi herfra kun kan give vores fulde opbakning.

cj