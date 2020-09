Masseudryddelse: To-tredjedele af dyreriget er forsvundet de sidste 50 år. Og alligevel ryster vi bare på skuldrene

Dumpet. Dumpet. Og atter dumpet.

Sådan lød dommen i en ny FN-rapport denne uge over verdenssamfundets indsats for at standse tilbagegangen i biodiversitet og økosystemer. Ud af de 20 mål som klodens lande i FN havde sat sig for at nå i år var der ingen – et stort rundt nul – blev opfyldt.

Tværtimod går udviklingen den helt forkerte retning. Tidligere på måneden konkluderede en rapport fra Verdensnaturfonden og Zoological Society of London at antallet af pattedyr, fugle, krybdyr og fisk er faldet med 68 procent siden 1970. For bare to år siden var tallet ’kun’ 60 procent.

