Politiken mener: Demokratiet i USA ramte et nyt lavpunkt i nat

Afbrydelser, kaos, grove beskyldninger, personangreb, nedsættende øgenavne og hævede stemmer. Det var grundingredienserne i den første tv-debat mellem Præsident Trump og Joe Biden natten til onsdag.

Værdigt var det ikke. Tværtimod. Selv om moderatoren Christopher Wallace fra tv-stationen Fox News med imponerende ro gjorde sit yderste for at holde debatten på sporet, var den en ydmygende og deprimerende forestilling for et hæderkronet demokrati som USA. Den udstillede en supermagt i ekstrem splid med sig selv.

Men debatten var alligevel ekstremt vigtig.

