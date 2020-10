Dansk Metal og DI lignede en del af klimaløsningen. Nu er de en del af problemet

Sælg alt olien’ og ’lobbyisme dræber’.

Sådan stod der på Dansk Industris hovedsæde på Rådhuspladsen, efter at en gruppe klimaaktivister forleden overmalede glasfacaden med graffiti. Det er åbenlyst aldrig i orden at bruge hærværk som redskab. Men man kan godt forstå frustrationen med de ledere, der i øjeblikket forvalter denne planet. Når det kommer til at løse klimakrisen, er vi vidne til benægtelse, svigt, syltekrukker og benspænd.

Dansk Metal og Dansk Industri leverer det seneste klimasvigt. Det magtfulde fagforbund og erhvervslivets lobbyister har dannet en sort alliance, der vil bekæmpe en afgift på drivhusgasser. Det er dybt problematisk, fordi regeringens uafhængige ekspertpanel Klimarådet utallige gange har sagt, at netop en højere skat på CO 2 er afgørende for at drive energirevolutionen og reducere udledningen af drivhusgasser. Men en afgift i den størrelsesorden, som Klimarådet foreslår, vil være gift for landets konkurrenceevne, lyder modsvaret fra den nye klimakritiske alliance.

