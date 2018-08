Lær af Macron: Frankrigs præsident tør tale visioner og reform

Det en politisk superstjerne, der i dag ankommer til Danmark.

Præsident Emmanuel Macron er blot 40 år gammel, men han har allerede revolutioneret hele den politiske scene i Frankrig.

I ét imponerende hug gjorde Macron sidste år op med den fastlåste binære politiske dynamik i Frankrig, fejede de etablerede partier af banen og blev det yngste franske statsoverhoved siden Napoleon. Og ikke nok med det: Macron gjorde det ved at tale til håbet og det internationale samarbejde frem for frygten og nationalismen, som så mange andre politikere fokuserer på i disse år.

Alt er bestemt ikke gået efter planen, efter at Macron kom til magten. Visse ting er lykkedes: Han har fået gennemført arbejdsmarkedsreformer og slået ned på korruption, mens han ikke har formået at rette op på den stigende økonomiske ulighed eller få sænket arbejdsløsheden, der stadig ligger på omkring 9 procent.

Macron er med andre ord ikke Messias, men han er et meget tiltrængt frisk pust i både fransk og europæisk politik.

Når Macron i morgen og i overmorgen mødes med danske politikere og deltager i debatter, vil han med stor sikkerhed skamrose Danmark.

Den franske præsident har igen og igen fremhævet det danske arbejdsmarked og den såkaldte flexicurity-model som et forbillede for Frankrigs meget mere fastlåste arbejdsmarkedssystem.

Rosen er fortjent og velkommen. Arbejdsmarkedet er generelt velfungerende i Danmark, også selv om security-delen af flexicurity nok er blevet snittet lige lovlig meget i de senere år.

Men mindst lige så meget som

at sole sig i rosen må man håbe, at de danske politikere også lader sig inspirere af Macron.

Alt for meget i dansk politik handler i denne tid om frygt – frygt for de fremmede, frygt for at miste vores selvstændighed, frygt for globalisering eller noget helt fjerde.

Men politikerne skal også ville noget positivt med samfundet. De skal turde drømme og give borgerne et mål, der er andet og mere end at tjene konkurrencestaten. På den front kan danskerne lære en del af den franske gæst. Med sin valgsejr beviste den franske præsident, at vælgerne faktisk godt tør satse på fremsynede politikere, der ikke taler om trusler udefra, men ser muligheder, og som forsøger at tale EU op snarere end ned.

mr