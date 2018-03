Jakob Olrik: Skal #MeToo føre til varige holdningsændringer, må vi holde op med at skyde på manden med stort og småt

’Kvinde kend din mand’ er et foredrag, jeg har holdt for 100.000 kvinder de seneste par år. Indledningsvis stiller jeg spørgsmålet: Hvad er jeres ønsker til mænd, og hvad har I svært ved at forstå ved dem? Og så beder jeg mit publikum skrive på nogle lapper papir, som de får udleveret.

Er kvinderne singler, spørger de oftest, hvorfor mænd er så dovne, uopfindsomme og generte, når de flirter. De efterspørger maskuline mænd. En, der kan brøle som en gorilla, slå sig på den behårede brystkasse og erobre fælles romantiske drømme. Der bliver i stor stil eftersøgt pondus, fantasi og initiativ. Selv de mest selvkørende og selvforsynende af kvinderne får drømmende, våde øjne ved tanken om at møde en, der kan sparke benene væk under dem og sige »jeg vil have dig« og få dem til at falde omkuld i forelskelsens duvende bølger.

Er kvinderne i parforhold, efterspørger de, at mændene genfinder viljen til at lægge an på dem. De er trætte af at konkurrere med mobilen og hans arbejde og se ham som slapperdyret, der lader sig fodre af zapperen på sofaen. De klager i stor stil over, at mænd er for vage og sløve både omkring det seksuelle og det romantiske.

Jeg er med på, at længslerne ikke nødvendigvis står i modsætning til #MeToo-bevægelsen, der gennem de senere år har udviklet sig til en lavine af beskrivelser af seksuel chikane og seksuelle overgreb. Vi burde sagtens kunne belyse, hvordan mændene kommer til at turde forførelse og vise mere indfølelse, samtidig med at vi taler om, hvad respekt for gensidighed er.

Desværre er muligheden for en nuanceret dialog forsvundet i kampens hede. Mænd, der vover sig frem på #MeToo-banen for at udveksle synspunkter, bliver konstant misforstået og mast ud på et sidespor. Ikke sjældent får de endda kastet en femi-fatwa efter sig, hvis #MeToo-indercirklen føler sig sagt for meget imod. Signalet er tydeligt. Der er ikke plads til andre synsvinkler end dem, der har fået juntaens anerkendende nik.

Vi er mange mænd, der synes, det er spændende at få mulighed for at redefinere os selv, og som gerne vil høre mere om kvinders oplevelser

Jeg mærkede det, da jeg i efteråret skrev et blogindlæg om #MeToo. I min optik var det fuld af beundring for den betydning, som #MeToo fik og har. Jeg understregede det håbefulde i, at krænkede kvinder har fået en stemme og mulighed for at gøre op med sexisme og patriarkalsk undertrykkelse. #MeToo er en sund og fornyende øjenåbner for os mænd. Alle har vi brug for indsigt i, hvor udsat kvinder ofte føler sig, og at vi kan komme til at gøre fortræd uden at ville det. Vi er mange, der har kigget indad og på hinanden og har fået mere situationsfornemmelse for, hvad der kan opleves som grænseoverskridende og ubehageligt.

Så lad os få gråzonerne frem.

Men samtidig skal vi huske, at der er stor forskel på alvorlige overgreb og harmløse sjofelheder. Hvis vi blander det hele sammen, efterlades man nemt med det indtryk, at alle mænd er nogle ufølsomme, tyranniske møgsvin og patologiske krænkere.

#MeToo-bevægelsen er så vigtig og bevægende, at vi skal gøre os selv den tjeneste ikke at tæppebombe, hvor vi kan nøjes med præcisionsbombninger. Ellers kommer vi til at ramme de forkerte og sætte den mandlige seksualitet så grundigt i skammekrogen, at begge køn bliver mere forvirrede og sexforskrækkede, end de er i forvejen.

Mange mænd er desværre holdt op med at høre efter, når der tales om #MeToo. De kan ikke holde ud at få kastet hattenåle i nakken for noget, de i andre situationer bliver anklaget for ikke at levere nok af.