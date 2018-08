Svend Brinkmann: Vi bør gå baglæns ind i fremtiden

Jeg joker somme tider med, at ferie kan defineres som den tid, vi bruger på at lade op til arbejdet, mens arbejde kan defineres som den tid, vi bruger på at tjene penge til at holde ferie. Det er selvfølgelig sat på spidsen, men man kan godt få på fornemmelsen, at tingene kører i ring i et moderne liv.

Er det så dårligt? Det kommer an på ens perspektiv, men de fleste vil nok mene, at det gælder om at komme fremad her i livet og ikke bare køre i ring.

Jeg har selv været begunstiget af en spændende sommerferie med familien i år, hvor jeg blandt andet har været i Toscana og set renæssancekunst i Firenze, på Djursland og set en smuk gammel bunke sten, der kaldes Kalø Slotsruin, og i Grønland – inviteret af Danmarks Radio, der sendte direkte tv fra det høje nord – hvor jeg besøgte Knud Rasmussens fødehjem i Ilulissat og så isfjorden, der hver dag sender 70 millioner tons isfjelde ud i Diskobugten.

Fremtiden eksisterer jo ikke endnu, så hvis vi går forlæns og ser frem, kan vi kun se det, der er lige foran næsen på os. Vi dømmes dermed til at leve i et evigt nu

Det er alt sammen fascinerende gamle ting – ældgamle naturfænomener, kunst og kulturhistorie, der vises frem på museer.

Hvorfor dog beskæftige sig med sådan noget ligegyldigt noget, når vi lever i en verden, hvor vi skal følge med udviklingen, være agile, fleksible og omstillingsparate? Som statsministeren sagde i sin forrige nytårstale: »Vi skal gå forlæns ind i fremtiden!«.

Det udtryk har jeg tænkt en del over. Det lyder så indlysende rigtigt: Selvfølgelig skal vi da gå forlæns ind i fremtiden. Ellers kan vi jo ikke se, hvor vi er på vej hen!

Det er måske heller ikke så overraskende, at en statsminister er optaget af fremtiden, især når man tænker på, at historie (med hans egne ord) aldrig har været hans stærkeste fag i gymnasiet: »Det, der interesserer mig, er det fremadrettede«, som han har sagt – hvilket han blandt andet kritiseredes for for et par år siden af historikeren Michael Böss i en bog om ’Det demente samfund’.

Det er helt nødvendigt at interessere sig for det fremadrettede – især når man skal lede et land – men jeg tror, at det gøres bedst ved at gå baglæns og ikke forlæns ind i fremtiden.

Fremtiden eksisterer jo ikke endnu, så hvis vi går forlæns og ser frem, kan vi kun se det, der er lige foran næsen på os. Vi dømmes dermed til at leve i et evigt nu og kommer til at indrette alting ud fra aktuelle indskydelser, der måske er ganske flygtige og tilfældige.

Vi laver for eksempel reformer af folkeskolen, fordi vi tror, at de gør noget smart i Finland eller Canada, og ikke på baggrund af århundreders dansk skolehistorie.

Går vi derimod baglæns ind i fremtiden, kan vi hele tiden se, hvor vi har været, og hvad vi kommer af. Vi kan således navigere efter traditioner og værdier, som har været samfundsopbyggende, og kan dermed også justere dem eller helt forlade dem, når det er nødvendigt.