Jeg panikkede over mine naboers kritik: De må fandeme ikke tro, at jeg er højreorienteret, bare fordi jeg gerne vil udleje på Airbnb

Et møde i andelsforeningen fik mig til at tænke. For ligesom mange andre venstreorienterede går jeg ofte med på fortællingen om, at de borgerlige er kyniske egoister.

»Hvad går Kritiske Licensbetalere ud på, dit højreorienterede svin?«.

I det legendariske klip fra satireprogrammet ’De uaktuelle nyheder’ stiller journalist Mikael Bertelsen spørgsmålet flere gange uden at fortrække en mine, og en noget perpleks ung Morten Messerschmidt gør sit bedste for at ignorere fornærmelsen og svare så godt, han kan. Interviewet udstiller på satirisk vis DR’s røde lejesvende og en særlig tendens, venstrefløjen har til at dæmonisere dem, den ikke er enig med, og betragte dem som onde, onde mennesker.

Jeg kommer i tanke om klippet, da jeg for nylig sidder til generalforsamlingen i min andelsforening og pludselig føler mig som en anden Morten Messerschmidt. Hele foreningen er mødt op, men det viser sig hurtigt, at det ikke er nabokærlighed, der har bragt os sammen. Forud for mødet har jeg nemlig sendt et forslag til en vedtægtsændring, og det er grunden til, at foreningens tre kollektiver er mødt talstærkt op. De vil sikre, at mit tilsyneladende helt sindssyge forslag ikke går igennem – forslaget om, at det skal være muligt for os i andelen under strikse rammer at udleje vores lejligheder på Airbnb. Jeg har forud for mødet end ikke overvejet, at forslaget kunne give anledning til så meget venstreorienteret vrede, som det viser sig at være tilfældet.

'Airbnb smadrer vores by'

En skov af hænder ryger i vejret, da forslaget bliver læst højt, og herefter begynder beboerne i kollektiverne én efter én at tale ideen så langt ned under kælderlokalets kolde betongulv, at den formentlig aldrig kommer til at se dagens lys igen. Har jeg overvejet, at jeg med forslaget støtter multinationale virksomheder, der i et kapitalistisk ærinde smadrer vores by og garanteret ikke betaler skat? Bør vi ikke værne om andelstanken i stedet for på egoistisk vis at fremme egne økonomiske interesser? Og skulle jeg ærligt talt ikke hellere tilbyde en god ven at låne min lejlighed gratis, hvis jeg ikke er hjemme?

Av ... Mit relativt røde hjerte hamrer nervøst, og jeg er så forbløffet over den massive modstand mod forslaget, at jeg bliver mundlam. 15 minutter efter er diskussionen lukket, forslaget nedstemt. Dagen efter hænger der klistermærker på alle fælles døre og i opgangen med teksten ’Airbnb smadrer vores by’.

Blandt humanister på KUA risikerer man at ende som persona non grata, hvis man kommer for skade at afsløre sit politiske ståsted som andet end til venstre for midten

Der er flere ting, der overrumpler mig under mødet. Først og fremmest er jeg chokeret over, hvordan jeg bliver kørt over og udskammet, fordi jeg i de andres øjne kommer med et ondt, kapitalistisk og højredrejet forslag. Der er ikke plads til modargumenter, ikke plads til en diskussion med nuancer eller kompromiser.

Men mest af alt er jeg overrasket over min egen reaktion på at blive skudt højreorienterede værdier i skoene. Jeg er nemlig ikke nær så optaget af at forsvare mit relativt ukontroversielle forslag som af, hvordan jeg kan gøre det klart for de andre, at jeg skam også er venstreorienteret. I stedet for at indvende, at Airbnb under ordnede og fair rammer kan anskues som en deleøkonomisk platform, hvor man udnytter byens tomme lejligheder – eller i det mindste at sige fra over for deres vredesudbrud – er jeg klar til at vifte med Piketty og slå over i socialistiske slagsange, blot for at markere, at jeg altså ikke er højreorienteret. Det må de fandeme ikke tro.