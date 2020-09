Susan Knorrenborg: Her er sagens kerne: Klammerjannerne udnytter de usikre ansættelsesforhold

Nutidens unge er så fintfølende. De må sgu lære at ta’ en lille lummergøj (det sagde hun i øvrigt også i går, ha, ha). Sig dog fra, hvis den chefhånd kommer for tæt på. Og hvis kollega Klammejan sms’er dig og siger, at han ligger i sin seng og tænker på dig, så mind ham om at holde hænderne over dynen. Hvorfor pokker har de unge så svært ved at sætte grænser? Hvad er der gået galt i opdragelsen?

Sådan ca. har jeg lydt ved redaktionsmøderne de seneste uger. Og når yngre kollegaer har fortalt mig, at jeg er privilegieblind, har jeg grinet og medgivet, at jeg da virkelig sætter pris på privilegier som den brede røv, jeg fik i 40-års fødselsdagsgave og babyspækket, som ikke frister gramsefingre. Jeg melder mig sgu ind i gruppen ’Please, MeToo’ for os, der har fået nok af krænkelsesparathed, identitetspolitik og piveri.

Men dykker man ned i de sager, der har været fremme, er der et forhold, som ikke er så sjovt at gøre grin med. Denne uges krænkelsesberetninger fra de tidligere DR-praktikanter, TV2’s unge kvinder og senest radiovært Maria Jencel har ét til fælles: De fandt sted, mens kvinderne var løsansatte eller praktikanter i mediebranchen. De fleste var med andre ord prekært ansat og uden rygstød fra kontrakter uden udløbsdato.