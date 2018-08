Flov kødspiser: Vi burde bære vegetarerne rundt i en kongestol Hver gang jeg spiser oksekød, kaster jeg brænde på bålet i det globale klimaselvmord.

Cirka 100.000 danskere har besluttet, at de ikke vil spise kød. Det skal vi andre være glade for. Når klimaforskerne peger på, at Jordens gennemsnitstemperaturer ikke bare kommer til stige med 2 grader på grund af de menneskeskabte konsekvenser, men med yderligere 2-3 grader på grund af den afledte virkning, skal vi være rigtig glade for, at der faktisk går folk rundt blandt os, der tager skeen i den anden hånd og stikker den ned i en skål med linseretten dhal.

Da jeg var 16 år gammel, besluttede jeg selv, at nu havde jeg spist kød nok.

Hvis jeg pludselig skulle sige farvel til kødet, ville min aftensmad bestå af kogte kartofler, bløde løg og tyttebærsyltetøj

Det varede 9½ år, og nu er jeg tilbage på hyklerholdet. Dengang kunne jeg ikke se mig selv i øjnene, når jeg vidste, at kødforbrug var forbundet med katastrofale konsekvenser. 10-15 procent af den menneskeskabte klimabelastning stammer fra levende dyr, der bliver brugt til mad til os mennesker.

Alene kvægproduktion står for omkring 2/3 af denne udledning, og derfor er det uomtvisteligt, at hver gang du sætter tænderne i et stykke oksekød, kaster du brænde på bålet i det globale klimaselvmord, som 98 procent af den danske befolkning vender det blinde øje til, hver gang der er kød på tallerkenen.

Jeg kom ellers fra en opvækst med sovs og kartofler, hvor den eneste troværdige måde at sige, at maden smagte godt på, var at tage tredje portion hakkebøf. Hvis jeg pludselig skulle sige farvel til kødet, ville min aftensmad bestå af kogte kartofler, bløde løg og tyttebærsyltetøj.

Jeg begyndte på en efterskole, hvor alle de seje selvfølgelig var vegetarer. Det fik de ikke lov at være i fred.

Mennesket er jo det øverste led i fødekæden, og vi har brug for proteinerne fra kødet for at overleve. Folk følte sig nærmest angrebet på nationalidentiteten, der er stærkt forbundet med store mængder kød.

Helt køligt besvarede en af vegetarerne kødfanatikernes spørgsmål: I dag er vi så kloge, at vi sagtens kan sammensætte en næringsrig kost, uden at vi skal spise kød.

Betyder det, at vi faktisk er dumme, når vi vælger en kost, der er langt mere belastende for på klimaet, end hvis vi blot holdte os til grøntsagerne? Det spurgte jeg mig selv om, og den eneste årsag til at spise kød, jeg kunne finde, er, at det smager godt.

Jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til smadre vores jordklode, bare fordi det smagte godt

Jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til smadre vores jordklode, bare fordi det smagte godt. Så jeg blev vegetar, og det holdt i 9½ år. Så måtte jeg simpelthen give op. Jeg blev træt af knastør industrifalafel og fesne køderstatningsprodukter. Vegetarmad kan ellers være glimrende.

Hvis vi bare turde overgive os til grønsagerne, som mange af landets bedste restauranter gør i øjeblikket, ville vi blive overvældet af ren madlykke.

Det var også en ny verden af smagsindtryk, der åbnede sig for mig, men kun i mit eget køkken.

Lige så snart jeg skulle spise hos venner, familie eller på restauranter, måtte jeg finde mig i en trøstesløs selleribøf, mens resten af selskabet smed en culottesteg på grillen.

På flere restauranter blev jeg konfronteret med tjenernes opgivende blik, hvis jeg gjorde dem opmærksom på, at der var kød eller fisk i alle retterne på menukortet.

Og ved julefrokostbordet kunne jeg spise et sparsomt udvalg af æggesalat, kartofler og hårdkogte æg, jeg selv havde forsynet bordet med. Ellers var der ikke nogen, der tænkte på, at vegetaren også skulle vide, at det var jul.