E-avisen 10.08.2018

Ved at oprette firmaer kan døve eller deres ægtefæller tjene penge på at udbetale tilskud til tegnsprogstolke som løn til sig selv. I et konkret tilfælde benyttede en døv mand sin kones tegnsprogstolkefirma til at levere den tolkning, han har brug for i sit arbejde. Konen har i sit firma ansat en tolk til omtrent 350.000 kroner om året, men fakturerer kommunen for det dobbelte. Dermed tjener familien selv cirka 350.000 kroner om året. Fidusen er lovlig, men politisk flertal vil ændre reglerne, og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kalder det »en total molbohistorie«, at døve helt lovligt kan lukrere på at få tolkehjælp fra det offentlige.