E-avisen 12.8.2018 Hver femte unge på landets gymnasier og erhvervsskoler drikker så meget, at de er over højrisikogrænsen. Det betyder, at de drikker mere end 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd – på en normal uge. Og det er de veluddannedes børn, der drikker oftest og mest. Det viser en ny undersøgelse blandt flere end 74.000 gymnasie- og erhvervsskoleelever fra Sundhedsstyrelsen, som offentliggøres mandag.