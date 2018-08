Nyhedsbrev til avisen 26 august Politikens forside handler i dag om Skats nye vurderingsstyrelse, som ifølge politikerne skulle sikre retvisende ejendomsvurderinger. Regeringen og et flertal i Folketinget lovede, at det med den nye styrelse skulle være slut med, at Skat driver folk fra hus og hjem med fejlagtige vurderinger. Derfor kom det noget bag på en række sommerhusejere på Silkeborg-egnen, da skatten lige pludselig blev fem-seksdoblet. Så klagede de, uden at det førte til noget. Men nu erkender Vurderingsstyrelsen, at der er sket »en menneskelig fejlvurdering«.