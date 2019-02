bhsdjkfbhsdjk

Regeringen vil højne Danmarks cybersikkerhed ved at indsamle personlige oplysninger om offentligt og privatansatte og låne deres identiteter for at opstille ’it-fælder’ for dem.

Formålet er at teste de ansattes omgang med password, e-mails fra mistænkelige afsendere, og hvis en medarbejder går i fælden, »vil det i særlige tilfælde kunne få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen«. Det fremgår af bemærkningerne til et omfattende lovforslag, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen vil have vedtaget inden sommerferien.

De nye muligheder for at lokke fejl frem hos medarbejderne vækker bekymring i fagbevægelsen, hvor det bl.a. vækker bekymring, at regeringen lægger op til noget, »der er ulovligt i al almindelighed, nemlig at udgive sig for at være nogle andre«. Og det er ikke tilstedeligt i et retssamfund, at man har en statslig virksomhed, der har til opgave at gå ud at forsøge at få medarbejdere til at gå i sådan en fælde, mener Niels Bertelsen fra Prosa, der organiserer nøglepersoner inden for it i både private virksomheder og offentlige myndigheder.