E-avis forside 20. april

Danske politikere vil leve op til målet om, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Men politikerne mangler den afgørende plan for, hvordan man dækker et milliardstort hul i statskassen, når Danmark skal gøres grønnere og går glip af de nuværende energi- og miljøafgifter. Det mener økonomiprofessor og formand for Klimarådet Peter Møllgaard samt professor i miljøøkonomi Lars Gårn Hansen, der også er vismand i Det Økonomiske Råd. E-avisen er klar.