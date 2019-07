E-avisen 16. juli

De var unge, forskellige af sind og kunne ikke slippe hinanden. De voksede sammen, men fik svært ved at være sammen. De endte i parterapi ligesom mere end hver tiende dansker og undgik at gå fra hinanden, for de lærte, at kærlighed kræver livslangt arbejde. Læs Sissel og Christians fortælling om den svære kærlighed set fra hver sin side.