Danske Jakob Fuglsang, en af verdens bedste cykelryttere, er blevet undersøgt for mulige forbindelser til en af sportsverdenens mest berygtede dopinglæger. Det viser en hemmelig rapport, som Politiken, DR og norske VG er kommet i besiddelse af.

Rapporten fra sommeren 2019 er bestilt af Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), cykelsportens uafhængige antidopingenhed. Og den er udformet af et velrenommeret eksternt firma. Rapporten tager afsæt i konkrete ’efterretninger’ om, at den danske stjerne skulle være knyttet til den bandlyste læge Michele Ferrari.

»Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram, og at holdkammeraten Alexey Lutsenko var til stede under mindst ét møde mellem de to i Nice/Monaco«, lyder det i rapporten.

Hverken Jakob Fuglsang eller hans hold ønsker at kommentere oplysningerne.