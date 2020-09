E-avisen 270920

Bag Ekstra Bladets massageannoncer gemmer sig udenlandske kvinder, der sælger sex under kummerlige vilkår. I huset på billedet er en massageklinik, som dagligt annoncerer i avisen. Her arbejdede i august en ung nigeriansk kvinde, der for nylig blev arresteret. Myndigheder vurderede, at hun var udsat for menneskehandel.