Tobak-exit vækker glæde hos Kræftens Bekæmpelse

Det er ikke svært at høre begejstringen i Leif Vestergaard Pedersens stemme. Han er administrerende direktør hos Kræftens Bekæmpelse, og han bliver glad, da Politiken fortæller ham, at PenSam og Lærernes Pension har solgt eller er på vej til at sælge deres aktier i tobaksindustrien.

»Det viser den retning, udviklingen går i – for os at se – over hele verden. Vi er måske lidt langsommere i Danmark, men vi hilser det velkommen, at de to selskaber ser fremad. At de kan se, at det at investere i en af de farligste stoffer i verden kun har fortiden med sig«, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Det store flertal af danske lønmodtagere betaler en del af deres løn ind på arbejdspension. Og pensionsselskaberne, som administrerer arbejdsmarkedspensionerne, har pligt til at sikre deres medlemmer det bedst mulige afkast, så de kan få bedst tænkelige pension, når de trækker sig tilbage fra arbejdslivet.

Selskaberne skal selvsagt overholde dansk lovgivning og for eksempel FN’s konventioner, og i oktober sidestillede FN’s etiske virksomhedsnetværk Global Compact fremstilling af tobaksprodukter med »atomvåben og kemiske eller biologiske våben«. Altså bliver det anset for uetisk at tjene penge på tobak.