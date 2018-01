Ryges brevkasse: Visne blade er både til gavn for køkkenhaven og solsorten

Dorte Meiling Nielsen: Jeg er netop blevet færdig med at rive efterårets blade sammen, og så kom jeg i tanker om, at jeg ville have skrevet til dig, da du i efteråret skrev om, hvor meningsløs en beskæftigelse det var at rive blade sammen. Det gjorde mig lidt trist, fordi jeg synes, at du plejer at have nogle gode overvejelser om arbejdets nyttighed. Og jeg oplever, at det er meget nyttigt at dække min store køkkenhave med de blade, jeg fejer sammen.

Jeg er sikker på derved at have forbedret jorden og dermed udbyttet af afgrøderne. Derudover ser det vældig pænt og lækkert ud – særligt når bladene lige er lagt ud. Endelig synes jeg, at det er et hyggeligt arbejde og en behagelig form for motion ... og det er jo også et argument.

Søren Ryge Petersen: Det var ikke så godt. Jeg må aldrig skrive noget på disse sider, som gør læserne triste, og derfor vil jeg nu opmuntre Dorte med disse ord: Du har da gjort det helt rigtige. Du har flyttet alle dine visne blade derhen, hvor de gør allermest gavn – til køkkenhaven. Da jeg i efteråret skrev om det meningsløse med at rive og flytte visne blade, var det med tanke på alle de blade, der bliver puttet i sække og kørt til en eller anden genbrugsplads eller forbrænding. Bladene skal blive på matriklen, skrev jeg. Ligesom skovens blade bliver i skoven. De rådner jo i løbet af vinteren eller bliver spist af orme. De bliver til den muld, som er grundlaget for vækst – det er så elementært.

De meget pertentlige og bæredygtige og økologiske haveejere tager skridtet fuldt ud og komposterer bladene i en fin kompostbunke. Bruger tid på først at samle dem i en bunke, derefter rode rundt i bunken med jævne mellemrum og til sidst køre komposten tilbage i haven igen. Det er fint nok, men din (og min) metode er jo bare naturens egen, selv om den også har et fint navn, fladekompostering, og bliv endelig ved med det. Og glædeligt nytår.

Solsortens buffet på kanten af taget

Holger Lei: I min have tæt ved huset står et højt gammelt træ (Ginkgo biloba ). Om efteråret, når det er løvfald, ender en del af dens blade i husets tagrender. Jeg plejer at fjerne dem, men nogle år har jeg ikke fået det gjort. Når jeg ikke har fået det gjort, oplever jeg somme tider, at bladene, når de er ved at gå i forrådnelse i foråret, ender neden for tagrenden foran huset. Det skyldes ikke blæsevejr. Jeg har fuglene mistænkt for at være ’gerningsmændene’. Derfor spørger jeg: Er du enig heri ? Og i givet fald: Hvorfor gør de det ? Det er vel for at søge føde ? Og i givet fald, hvad kan de finde? Vel næppe orm? Måske insekter? Har du et bud?

Søren Ryge Petersen: Et nemt og hyggeligt spørgsmål, for jeg har selv set det, og mange har oplevet det. At solsorten (det er næsten altid den) på et tidspunkt opdager sådan en halvfyldt tagrende med visne blade og andet godt, og her går den på jagt på samme måde som lignende steder nede på jorden.

For visne, rådne blade gemmer altid på hyggemad for en solsort.

Bænkebidere, tusindben, diverse larver og orme. Så hakker den løs i bladene og får renset halvdelen af din tagrende ved samme lejlighed.

Ret smart.