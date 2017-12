Skattefrit tilbud: Få efterlønnen nu og bliv længere på arbejdsmarkedet

Tidslinje

40 år med efterlønnen

1978 Arbejdsminister i SV-regeringen Svend Auken (S) præsenterer lovforslaget, som skal blive til efterlønsordningen med et skøn om, at »der vil være 17.000, 22.000 og 27.000 personer på efterløn i henholdsvis 1979, 1980 og 1981«. Efterlønnen skulle gøre et indhug i ungdomsarbejdsløsheden, som var vokset meget i løbet af 1970’erne. Efterlønnen var målrettet medlemmer af a-kasse mellem 60 og 67 år, der var folkepensionsalderen. De ældre skulle overlade deres jobs til de unge. Arbejdsløsheden var høj i løbet af 1980’erne og i begyndelsen af 1990’erne, så efterlønnen blev en populær ordning. Ungdomsarbejdsløsheden skete der ikke rigtigt noget med, så nu stod samfundet med udgifter til at forsørge de unge ledige og efterlønnere. I 1995 er der 115.000 på efterløn, og prognoserne spår, at antallet af efterlønnere ville stige med titusindvis.

1998 På trods af en garantier for at bevare den populære efterlønsordning fra statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) i valgkampen i marts, bliver der lavet en større reform af efterlønnen i efteråret 1998. Der bliver blandt andet indført et efterlønsbidrag, som skal betales ved siden af arbejdsløshedsforsikringen, og en skattefri præmie, hvis man ikke udnytter sin ret til efterløn, men arbejder videre frem til folkepensionsalderen. Efterlønsperioden sættes ned fra 7 til 5 år. Desuden indføres der modregning i efterlønnen, hvis man har andre pensionsordninger, i de to første efterlønsår. På den måde bliver det attraktivt for typisk uddannede at vente til, man er fyldt 62 år med at gå på efterløn. Reformen har et vist indløb, så ældre går fortsat på efterløn efter de gamle regler i en tid, så i 2004, hvor de store krigsårgange har muligheden for at få efterløn, er der 180.000 på efterløn.

2006 Et bredt flertal i Folketinget indgår et såkaldt Velfærdsforlig, som gradvis sætter folkepensionsalderen op fra 65 til 67 år, og i 2015 til 68 år for folk under 53 år på det tidspunkt. Ideen er, at pensionsalderen skal følge den stigende middellevetid. Samtidigt hæves efterlønsalderen gradvis fra 60 til 62 år begyndende fra 2014. Allerede inden Velfærdsforliget begyndte at virke, faldt antallet af efterlønnere. I 2007 var der således 140.000 på efterløn.

2011 I sin nytårstale lægger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) an til helt at afskaffe efterlønsordningen. Det ender med et smalt forlig mellem VK-regeringen, Danske Folkeparti og de radikale, som de facto afskaffer efterlønnen for de fleste. Efterlønsperioden vil blive trappet ned fra 5 til 3 år, og der er modregning i andre pensionsordninger, hvad enten du får dem udbetalt eller ej. Men igen har virkeligheden overhalet en reform fra Christiansborg. Allerede inden reformen virker, er antallet af efterlønnere nede på 70.000 i 2016. Det seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der er 59.270 efterlønnere med udgangen af tredje kvartal af 2017.

2018 Danskerne får nu endnu et tilbud om skattefrit at sælge efterlønnen. Normalt skal man betale en afgift på 30 procent, hvis man vil hæve efterlønnen. Efterlønsbidraget kan overføres til en pensionsordning uden skat, men der skal betales skat, når pensionen til sin tid udbetales.

Kilde: Politikens Bibliotek

