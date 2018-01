Vintest: Årets første vinder er en klassisk pizza/pasta-vin

Det er dybt kritisabelt, at Danmark nu står over for en potentiel EU-dom, fordi man endnu ikke er i mål med luftforureningen i København.

Sådan lyder det fra SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, der kalder miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), i samråd om sagen.

»Regeringen tager tydeligvis ikke det her alvorligt nok. Der skal andre instrumenter til, og det er, som om regeringen ikke tør kræve noget af folk, der kører i biler. Så jeg håber, at vi sammen med de andre partier i Folketinget kan presse regeringen til at tage handling på det her«, siger Pia Olsen Dyhr.

I Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale Venstre vækker det ligeledes hård kritik, at Danmark endnu ikke er i mål og ifølge de to juraprofessorer leverer et meget lidt overbevisende bud på, hvordan det skal lykkes.