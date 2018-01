Ejendomsskatter stiger, selv om de skulle fryses inde Tusindvis af boligejere kommer til at betale for meget i ejendomsskat til februar, men pengene kommer til efteråret, lover skatteministeriet.

I maj sidste år blev et bredt flertal i Folketinget enige om at fryse stigningerne i ejendomsskatterne inde i årene 2018, 2019 og 2020.

Flertallet, der ud over regeringen bestod af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de radikale, ville skabe tryghed for boligejerne, som det hed, da forliget blev præsenteret.

Men da boligejerne for kort tid siden modtog deres ejendomsskattebillet fra deres kommune, var stigningen i ejendomsskatterne ikke frosset inde.

Indefrysning af skat Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning bliver der indført en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefryses. Stiger en boligejers grundskyld i den nævnte periode, vil stigningen dermed først skulle betales, når ejendommen sælges. Det grundskyldsbeløb, boligejerne løbende skal betale i ejerperioden, vil dermed ikke stige. Kilde: Skatteministeriet

Tværtimod måtte tusindvis af boligejere – især i og omkring København og Aarhus konstaterer, at der på ejendomsskattebilletten stod et noget højere beløb i 2018 end på ejendomsbilletten for 2017.

Forklaringen er ifølge Skatteministeriet ganske enkelt, at det brede politiske forlig fra maj endnu ikke er blevet omsat til lovgivning.

For et gennemsnitligt enfamiliehus i København er det knapt 3.000 kroner, der skulle have været frosset ind Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank

Og uden lovhjemmel kan kommunerne, der sender ejendomsskattebilletten ud, ikke indfryse stigningerne i ejendomsskatten.

»Derfor vil der for 1. halvår 2018 blive opkrævet grundskyld uden hensyntagen til indefrysningen, mens boligejerne ved opkrævningen for 2. halvår får indefrosset et beløb svarende til stigninger i grundskylden for hele året«, skriver Skatteministeriet i en mail til Politiken.

Har ventet halvt år

En af dem, som har undret sig over, at stigningerne i ejendomsskatter fortsatte med at stige ind i 2018, er cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank.

»Det har taget over et halvt år at få lavet et lovforslag«, konstaterer han.

Lovforslaget blev fremsat lige inden jul, er i høring til 12. januar og ventes vedtaget af Folketinget i løbet af nogle uger.

Danske Banks cheføkonom har regnet på konsekvenserne af, at stigningerne ikke er blevet frosset inde.

»Der er stigninger på op til 7 procent i forhold til 2017. For et gennemsnitligt enfamiliehus i København er det knapt 3.000 kroner, der skulle have været frosset ind. Og i Aarhus er det 1.300 kroner i gennemsnit for et tilsvarende hus«, siger Las Olsen og tilføjer: »Der er tale om stigninger i grundvurderingerne, så hvis du har et attraktivt beliggende hus, så er stigningen formentlig meget større, men der er også en stor del af befolkning, som indfrysningen ikke betyder noget for, fordi deres ejendomsskatter ikke er steget«.

Kommunernes ansvar

Når der skal betales ejendomsskatter til august for andet halvår af 2018 vil regningen altså blive mindre end til februar.

»Det kan jo være meget rart at komme hjem fra ferie til en mindre regning, men de indfrosne ejendomsskatter er penge, som man skylder til Staten«, siger Las Olsen.

Alle boligejere får i 2018, 2019 og 2020 frosset stigningerne i ejendomsskatterne inde, og skal betale det samlede beløb tilbage til Staten, når huset en gang bliver solgt.

Der skal ikke betales renter af det indfrosne beløb, som boligejeren populært sagt har lånt af Staten, før 2021.

Fra 2021 er det frivilligt, om boligejerne vil have stigningerne i ejendomsskatterne frosset ind, men til gengæld skal de betale rente af de indfrosne beløb, hvis de vælger at indfryse.

Det er som nævnt landets kommuner, som skal stå for den praktiske indfrysning af ejendomsskatter, og her arbejder man på højtryk med at være klar til at indfryse stigningerne, så de berørte boligejere får indfrosset stigningerne i forbindelse med opkrævningen af ejendomsskatter til august.

»Indefrysningen vil ske helt automatisk, hvis man opfylder kriterierne – det er ikke noget, man skal ansøge kommunen om«, forklarer chef Mette Rosenbeck fra Kommunernes Landsforenings KL's Økonomiske Sekretariat.