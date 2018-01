Netshopping: Prisen for en nem hverdag er tomme butikker og kapital, der ryger ud af landet

Jeg sad ret godt i sofaen med varmen fra pejsen strålende imod mig og min Macbook på skødet.

Klik-klik-klik, så havde jeg købt tøj til min datter. Det tog cirka tre minutter. Jeg har handlet på hjemmesiden før, så alle mine kortoplysninger var gemt. Jeg skulle ikke engang have besværet med at rejse mig fra sofaen, hente min taske, fiske kortet op og taste kortcifrene ind på computeren. To dage senere blev tøjet leveret. Til døren. Smart.

Længere nede ad gaden ligger en børnetøjsbutik med kvalitetsmærker fra primært danske producenter. Vi har fundet et par gaver derinde, når vi skulle til fødselsdag, men ellers har jeg bare cyklet forbi butikken og tænkt, at det er da også meget hyggeligt og rart, at der ligger sådan en butik i mit kvarter. Hvis jeg nu lige skulle får brug det.

Men nu ligger den der ikke meget længere. For et lyserødt skilt med ophørsudsalg er sat op. Jeg ved ikke, hvorfor den lukker. Men det er naivt ikke at forestille sig, at når travle kvinder som jeg sidder med computeren på skødet om aftenen og shopper på udenlandske hjemmesider, bliver det ekstra svært at drive en lille selvstændig butik, der hverken har et kædekoncept eller kapital i ryggen, og som derfor ikke kan tilbyde en lind strøm af rabatter, slagtilbud eller holde mid-season sale 6 gange om året.

Sidste år smed vi 38 milliarder efter udenlandske webshops ifølge Dansk Internet Handel. Sådan er kapitalismen. Og sådan er globaliseringen.

Hvis det skal være anderledes, skal forbrugere som jeg overveje, hvad der sker, når vi går efter den nemme løsning på netbutikker som Amazon, Zalando og Asos.

Der er ikke noget nyt i at begræde de små butikkers død. Det skete allerede for mere end 50 år siden, da supermarkederne begyndte at udkonkurrere slagteren, ismejeriet og købmanden.

Forskellen i dag er, at en stigende del af vores kapital sendes ud af landet og ender på få koncentrerede hænder. Det er især de små detailbutikker, der lider under det. Kun lidt over 60 procent fik overskud forrige år, og halvdelen oplevede samtidig et dårligere resultat end året før. Det betyder med andre ord, at den lille hyggelige specialbutik, der ligger midt på gaden, forsvinder. Det, synes jeg selvfølgelig, er ærgerligt.

For ideen ved at bo i en by er, at butikkerne er lige rundt om hjørnet, og at der ikke er øde og dødt som på en mark i januar.

Men hvis det skal være anderledes, skal forbrugere som jeg overveje, hvad der sker, når vi går efter den nemme løsning på netbutikker som Amazon, Zalando og Asos. Vi skal indse, at bekvemmeligheden har en pris. Det er ikke nok bare at synes, at det er rart, at der er butikker i lokalområdet. Pengene skal op af lommen og lægges i butikken, i stedet for at pengene ryger til udlandet, til butikker, hvor de færreste af os ved noget om løn- og arbejdsforhold for de ansatte, der sørger for, at vores bestillinger bliver sendt af sted.

Det er bare rasende svært at holde den etiske forbrugerfane højt, når praktiske dagligdagskøb kan ordnes om aftenen i sofaen i stedet for at blive endnu en stressfaktor i den stramme trekant mellem job, børnehentning og hjem.