Kassetjek: Forkælelseskasse til hunden vækker lykke Abonnementskassen Buddybox indeholder gode sager og er en gang månedlig forkælelse til familiens firbenede ven. Men man ved ikke, hvad der venter i kassen.

Når du læser dette, hopper din hund formentlig rundt«, står der på engelsk uden på Buddybox-kassen.

Kassen:

Barko Buddybox (til hunde) Pris:

En enkelt kasse: 229 kr., 3 måneders abonnement: 209 kr. per måned, 6 måneders abonnement: 199 kr. per måned. Forsendelse:

29 kr. til GLS Pakkeshop

barko.dk

Plus og minus Plus: Gode godbidder og snacks i fin kvalitet, gode årstidsbestemte ting til hundeejeren. Fin service. Minus: At man ikke selv bestemmer, hvad kassen skal indeholde. Noget af legetøjet går for hurtigt i stykker.

Vores næsten 9-årige labrador-tæve, Dina, hopper og springer nu ikke, men nøjes med at stikke en nysgerrig snude hen mod kassen, der er på størrelse med en skotøjsæske. At det er noget til hende, fornemmer hun hurtigt, da æsken er åbnet og hundevenligt indhold dukker frem: en pose med små dinosaurformede godbidder, en frisbee i gummi, en bold i snor til at bruge i vand – som vi dog bruger på græs, og som den boldglade labrador bliver kæmpeglad for – en pose til at bære godbidder i, et kæmpekødben og flere mindre og en pose såkaldte tandrensere, en snack, der angiveligt skal fremme tandhygiejnen hos vovsen. I dette tilfælde er hun formentlig helt ligeglad med den effekt og æder lykkelig hele posens indhold på én gang, da den efter første smagsprøve bliver efterladt uovervåget på kanten af spisebordet.

En nuttet bamseudgave af Rudolf med den røde tud vakte så stor begejstring hos Dina, at bamsen 10 minutter senere var gået op i syningen!

Sådan er det med labradorer, der i princippet er altædende, men i praksis ikke tåler alt lige godt og ikke altid fortærer det, der er beregnet til at spise. Til den første levering af Buddybox, som kan bestilles som enkeltlevering eller i abonnement, havde jeg i kommentarfeltet på hjemmesiden derfor bedt om at undgå ’kødben’ af typen, der fremstilles af dyrehud, da de som oftest bliver gravet ned i haven for senere at blive gravet op som ’gummimåtter’, alternativt gemt af vejen i hjemmet. Jeg havde også gjort opmærksom på, at Dina lejlighedsvis reagerer allergisk på visse fødemidler.

Dette var noteret på den første kasse, jeg modtog, og der var da heller ikke noget af indholdet, hun ikke kunne tåle.

Den efterfølgende kasse, som kom i begyndelsen af december – og hvor jeg ikke havde nået at notere modstanden mod dyrehud-kødbenene – var fyldt med lækre fiskesnacks og julesager i flettet dyrehud: en ’bolsjestok’ og ditto ’dørkrans’. Det er spændende, hvor de lander, når hunden har fået dem serveret. En nuttet bamseudgave af Rudolf med den røde tud vakte så stor begejstring hos Dina, at bamsen 10 minutter senere var gået op i syningen!

Som at købe en lykkepose

Når man bestiller Buddybox første gang, angiver man hundens størrelse, som er med til at afgøre kassens indhold. Man kan i kommentarfeltet skrive, hvis der ikke skal være legetøj med, eller hvis der er noget, hunden ikke tåler. Folkene bag kassen, hjemmesiden Barko.dk, lover, at produkterne er af høj kvalitet og tilpasset hundens størrelse. Men det er lidt som at købe en lykkepose: Man kan ikke vide, om hele indholdet kan bruges til noget og derfor er prisen værd.

Da jeg i forvejen bestiller foder til Dina via en hjemmeside, der også fører et bredt udvalg af snacks og udstyr, er det nemmest samtidig med foderet at bestille ekstra mundgodt til hunden, når man har brug for det.

Der er meget godt at sige om Buddybox – kvaliteten af det spiselige indhold er høj, og det er dejligt at have snacks lige ved hånden, ligesom det rart at få en kasse, hvor der helt tydeligt er tænkt på hundens ve og vel. Man kan også være heldig, at legetøjet falder i smag.

Til gengæld er lykkeposeprincippet ikke et, jeg holder af:

Alt, man får at vide på forhånd, er, at Buddybox er fyldt med lækre snacks, godbidder, legetøj og velvære til hunden. Og at folkene bag lægger vægt på overraskelsen over indholdet, når kassen ankommer.

Dette understreges også af billederne af begejstrede hunde på hjemmesiden og de sociale medier.