Ny pladsanvisning: Tobias risikerer at ryge af ventelisten til vuggestuen

Henrik Skov Hansen fra Børnehuset Nokken har ikke fået ret meget information om det nye system, men regner med at få mere at vide, når tiden nærmer sig.

»Vi ved kun i helt store træk, hvordan det kommer til at blive – at man booker en dato, og så vil institutionerne poppe op, hvor der er plads. Men man kan sige om de børn, der går her, at de alle sammen kommer fra nærområdet – det er folk, der virkelig vil være her. Det kan jo godt være, det kommer til at ændre sig«, siger han og peger på, at en forventet ny lov om dagtilbud også vil kunne komme til at spille ind.

Lotteri og først til mølle

Foto: Martin Lehmann

Esben Kolind har også en anden anke mod det nye bookingsystem.

Han tror, at den tryghed, kommunen lover forældrene med det nye system, vil være på bekostning af noget, forældrene lige så gerne vil have, nemlig kort ventetid.

»Kommunen kender jo kun de ’sikre’ pladser og ikke dem, der opstår, hvis et barn flytter«, siger han. De sikre er dem, som børnene naturligt vokser ud af, når de skal videre i børnehave eller skole.

Her har kommunen tidligere forklaret i Politiken, at der vil gælde et først til mølle-princip, hvor interesserede forældre vil få en notifikation om, at der bliver en plads ledig fra et bestemt klokkeslæt på en bestemt dato, og så er det bare om at komme først til tasterne.

»Det kalder jeg et lotteri, der bestemt ikke kører efter et retfærdighedsprincip, når pladserne på den måde fordeles helt tilfældigt. Er det virkelig det, kommunen vil? Min påstand er, at forældre hellere vil have en plads hurtigst muligt frem for på en helt nøjagtig dato om halvandet til to år«, siger han.

Esben Kolind frygter, at hans søn slet ikke vil kunne få plads i Nokken, når det nye system indføres.

»For en institution som Nokken vil den første ledige plads ligge to år ude i fremtiden for en nyfødt, når systemet kommer i gang. Og hvis kommunen lægger en grænse for, hvor langt ud i fremtiden man kan booke, vil det måske slet ikke være muligt at booke en plads. Så er der kun lotterisedlerne tilbage«, siger han.

En anden problematik gælder søskendegaranti.

Foto: Martin Lehmann

Her vil kommunen automatisk skrive nyfødte søskende op til en plads – altså reservere en plads – i storesøster eller -brors institution, så snart de har fået et cpr-nummer. Hvis der er plads. Og så kan man bagefter selv booke den til den dato, man ønsker.

»Jeg frygter, at folk, der i forvejen har søskende i en populær institution, vil opleve, at der ikke er pladser at få, når den lille ny skal have en. Og så er man tilsyneladende henvist til lotteriet uden nogen søskendefordel«, siger Esben Kolind.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den nyligt tiltrådte børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S).

I stedet forklarer Lasse Elsmann, centerchef for børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, i et skriftligt svar, at pladsanvisningen vil forsøge at booke pladser syv-ni måneder ud i fremtiden for de forældre, hvis børn står på de eksisterende ventelister. Og på den måde tynde ud i ventelisterne.